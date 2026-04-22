La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un choque decisivo en Aguascalientes: Necaxa recibe a Chivas este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria, a partir de las 21:05 horas (CDMX) , en un duelo que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos en el cierre del torneo. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, qué canales de televisión (señal abierta), cable y streaming online están disponibles para ver el enfrentamiento desde cualquier plataforma digital.

Chivas llega en su mejor momento justo antes del cierre de la fase regular del Clausura 2026. Después de golear 5-0 a Puebla, el Rebaño Sagrado no sólo aseguró un impulso anímico clave, sino que también se metió de lleno en la pelea por terminar como líder del torneo, un objetivo que reforzaría su camino rumbo a la Liguilla.

En contraste, Necaxa enfrenta un panorama mucho más exigente. El empate 1-1 ante Tigres dejó a los Rayos al borde de la eliminación, ya que se ubican a cuatro puntos del último lugar de clasificación con apenas seis unidades en disputa. Para mantenerse con vida, el equipo rojiblanco está obligado a ganar y esperar resultados favorables en la recta final del campeonato.

¿A qué hora juega Necaxa-Chivas EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido Necaxa vs. Chivas de hoy miércoles 22 de abril inicia a las 21:05 horas de México (CDMX) en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

País / Región Hora local del inicio* México (CDMX) 21:05 Estados Unidos (PT: LA) 19:05 Estados Unidos (CT) 21:05 Estados Unidos (ET) 22:05 Perú 20:05 Colombia 20:05 Ecuador 20:05 Panamá 20:05 Bolivia 21:05 Venezuela 21:05 Paraguay 21:05 Chile 22:05 Argentina 22:05 Uruguay 22:05 Brasil (Brasilia) 22:05 España (península) 04:05 del jueves 23

¿Qué canal TV transmite el partido Necaxa-Chivas EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Estos son los canales de TV y plataformas online confirmadas para ver Necaxa vs. Chivas este miércoles 22 de abril (Jornada 16, Clausura 2026).

País / región Televisión abierta / cable Streaming / online México Canal 5 (Televisa), Azteca 7, TUDN, Claro Sports ViX Premium, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports web, Marca Claro (web / YouTube según disponibilidad) Estados Unidos TUDN USA, Univision, CBS Sports Network (según programación) ViX, ViX Premium, fuboTV, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW Resto Latinoamérica* Señales de Claro Sports / Marca Claro, TV Azteca (según acuerdos) Disney+ Premium y TV Azteca para varios países de LATAM, además de Claro Sports / Marca Claro online (web / YouTube)