Los New York Yankees, con Will Warren en el montículo, se enfrentarán a Shohei Ohtani y Los Angeles Dodgers este sábado 31 de mayo en el Dodger Stadium, a las 7:15 p.m. ET / 4.15 p.m. PT , en el segundo juego de una serie de tres. A continuación, te compartimos a qué hora juega y qué canal transmite este emocionante choque de la MLB tanto en México y Estados Unidos.

Clarke Schmidt es un jugador profesional estadounidense de béisbol que se desempeña en la posición de lanzador en New York Yankees, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol.​ | Crédito: New York Yankees / Facebook

¿A qué hora juega New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por la Major League Baseball (MLB) en México?

El juego de pelota Yankees vs. Dodgers se disputará a partir de las 5:15 p.m. (Tiempo del Centro de la CDMX) en el Dodgers Stadium en el segundo juego de una serie de tres de la la Major League Baseball (MLB).

¿Qué canal transmite en TV abierta New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por la Major League Baseball (MLB) en México?

Si bien el primer partido de la serie Yankees vs. Dodgers del viernes 30 de mayo pudo ser visto a través de la plataforma de streaming Apple TV, el segundo juego irá única y exclusivamente por MLB.TV este sábado 31 y el tercero, será transmitido por ESPN y Disney + el domingo 1 de junio.

¿Dónde ver online New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por la Major League Baseball (MLB) en México?

Para todos los que quieran ver online la transmisión del juego New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por el juego 2 de 3 de la Major League Baseball (MLB) podrás hacerlo a través de MLB.TV desde México y Estados Unidos , única opción que tendrá habilitada para seguir el juego minuto a minuto en cualquier dispositivo móvil.

Shohei Ohtani es un beisbolista profesional japonés. Juega en las posiciones de bateador designado y lanzador y actualmente milita en Los Angeles Dodgers de las Grandes Ligas de Béisbol. Inició su carrera profesional en los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la NPB, con los que ganó la Serie de Japón de 2016. | Crédito: Los Angeles Dodgers / Facebook

¿A qué hora juega New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por la Major League Baseball (MLB) en USA?

El juego de pelota Yankees vs. Dodgers se llevará a cabo a partir de las 7:15 p.m. ET (Hora del Este) / 4:15 p.m. PT (Hora del Pacífico) en el Dodger Stadium de Los Ángeles , en el segundo juego de una serie de tres de la la Major League Baseball (MLB).

¿Qué canal transmite en TV abierta New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por la Major League Baseball (MLB) en USA?

Los aficionados de ambos clubes podrán disfrutar del juego 2 de 3 entre New York Yankees y Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball (MLB) a través del FOX por televisión nacional en los Estados Unidos .

¿Dónde ver online New York Yankees vs. Los Ángeles Dodgers por la Major League Baseball (MLB) en USA?

Para todos los que quieran ver online la transmisión del juego New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers por el segundo juego de una serie de tres partidos podrás hacerlo a través de MLB.TV desde México y Estados Unidos , única opción que tendrás habilitada para seguir el juego minuto a minuto en cualquier dispositivo móvil.

