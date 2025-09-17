Newcastle recibe al FC Barcelona por la Champions League 2025-26 este 18 de septiembre. (Foto: FC Barcelona.com)
Newcastle recibe al FC Barcelona por la Champions League 2025-26 este 18 de septiembre. (Foto: FC Barcelona.com)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

La Champions League 2025-26 sigue regalando partidos de alto voltaje, y uno de los más atractivos de la primera jornada de fase de liga será el que disputen Newcastle United y FC Barcelona este jueves 18 de septiembre en St. James’ Park, en Inglaterra. El cuadro blaugrana, con Hansi Flick al mando, quiere sumar puntos clave de visita ante un rival que ha hecho de su estadio una fortaleza en la Premier League.

Si te preguntas a qué hora se juega el partido y dónde verlo en televisión y streaming, aquí te dejamos toda la información confirmada para seguir el choque desde España, México y Estados Unidos, tanto en TV como en plataformas online.

¿A qué hora juega Newcastle vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League 2025-26?

  • España → 21:00 horas (tiempo peninsular)
  • México → 13:00 horas (tiempo del Centro)
  • Estados Unidos (ET) → 15:00 horas
  • Estados Unidos (PT) → 12:00 horas

¿En qué canales TV y Streaming ver Newcastle vs. FC Barcelona?

  • España: transmisión en exclusiva por Movistar Liga de Campeones.
  • México: el partido se verá EN VIVO por HBO Max y TNT Sports.
  • Estados Unidos: señal disponible en Paramount+ y Univisión (TUDN).

Historial entre Newcastle y FC Barcelona

TemporadaCompeticiónPartidoResultado
1997/98Champions LeagueNewcastle vs. Barcelona (St. James’ Park)3-2 (Newcastle) – Hat-trick Asprilla
1997/98Champions LeagueBarcelona vs. Newcastle (Camp Nou)1-0 (Barcelona)
2002/03Champions LeagueNewcastle vs. Barcelona (St. James’ Park)0-2 (Barcelona)
2002/03Champions LeagueBarcelona vs. Newcastle (Camp Nou)3-1 (Barcelona)

Balance histórico:

  • Barcelona: 3 victorias
  • Newcastle: 1 victoria
  • Empates: 0
  • Goles: Barcelona 8 – 4 Newcastle

Alineaciones del partido Newcastle vs. FC Barcelona por Champions League

  • Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Harvey Barnes
  • FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Marc Casado; Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, Fermin López.
Newcastle United vs. FC Barcelona por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26
Newcastle United recibe a FC Barcelona este jueves 18 de septiembre en el St. James' Park por la Jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC
Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

