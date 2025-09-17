La Champions League 2025-26 sigue regalando partidos de alto voltaje, y uno de los más atractivos de la primera jornada de fase de liga será el que disputen Newcastle United y FC Barcelona este jueves 18 de septiembre en St. James’ Park, en Inglaterra. El cuadro blaugrana, con Hansi Flick al mando, quiere sumar puntos clave de visita ante un rival que ha hecho de su estadio una fortaleza en la Premier League.
Si te preguntas a qué hora se juega el partido y dónde verlo en televisión y streaming, aquí te dejamos toda la información confirmada para seguir el choque desde España, México y Estados Unidos, tanto en TV como en plataformas online.
¿A qué hora juega Newcastle vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League 2025-26?
- España → 21:00 horas (tiempo peninsular)
- México → 13:00 horas (tiempo del Centro)
- Estados Unidos (ET) → 15:00 horas
- Estados Unidos (PT) → 12:00 horas
¿En qué canales TV y Streaming ver Newcastle vs. FC Barcelona?
- España: transmisión en exclusiva por Movistar Liga de Campeones.
- México: el partido se verá EN VIVO por HBO Max y TNT Sports.
- Estados Unidos: señal disponible en Paramount+ y Univisión (TUDN).
Historial entre Newcastle y FC Barcelona
|Temporada
|Competición
|Partido
|Resultado
|1997/98
|Champions League
|Newcastle vs. Barcelona (St. James’ Park)
|3-2 (Newcastle) – Hat-trick Asprilla
|1997/98
|Champions League
|Barcelona vs. Newcastle (Camp Nou)
|1-0 (Barcelona)
|2002/03
|Champions League
|Newcastle vs. Barcelona (St. James’ Park)
|0-2 (Barcelona)
|2002/03
|Champions League
|Barcelona vs. Newcastle (Camp Nou)
|3-1 (Barcelona)
Balance histórico:
- Barcelona: 3 victorias
- Newcastle: 1 victoria
- Empates: 0
- Goles: Barcelona 8 – 4 Newcastle
Alineaciones del partido Newcastle vs. FC Barcelona por Champions League
- Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Harvey Barnes
- FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Marc Casado; Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, Fermin López.