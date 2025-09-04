Nicaragua y Costa Rica rompen fuegos en el grupo D de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de septiembre desde el Estadio Nacional de Fútbol de la ciudad de Managua. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego y en qué canal se transmite? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En Nicaragua, Tigo Sports y NicaSports serán los encargados de televisar el partido de Los Pinoleros frente a Costa Rica a nivel nacional; mientras que el Canal 6 de Repretel lo hará para los fanáticos de La Sele.

Si te encuentras en los Estados Unidos, cuentas con múltiples opciones para mirar el Nicaragua vs. Costa Rica a través de Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime VIDEO y UNIVERSO.

Azteca Deportes también ofrecerá las imágenes del cotejo en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Nicaragua vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Nicaragua 20:00 Azteca Deportes Costa Rica 20:00 Azteca Deportes El Salvador 20:00 Azteca Deportes Guatemala 20:00 Azteca Deportes Honduras 20:00 Azteca Deportes México 20:00 Azteca Deportes Panamá 21:00 Azteca Deportes, Rush Sports 2 y Bluu Rep. Dominicana 22:00 Azteca Deportes Puerto Rico 22:00 NAICOM y UNIVERSO Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime VIDEO y UNIVERSO