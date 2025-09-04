MANAGUA (NICARAGUA), 05/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV de diferentes países del mundo para ver el partido entre Nicaragua y Costa Rica este viernes 5 de septiembre por la jornada 1 de las Eliminatorias Concacaf 2026. Composición de Noé Yactayo para MAG
Nicaragua y Costa Rica rompen fuegos en el grupo D de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 este viernes 5 de septiembre desde el Estadio Nacional de Fútbol de la ciudad de Managua. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego y en qué canal se transmite? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En Nicaragua, Tigo Sports y NicaSports serán los encargados de televisar el partido de Los Pinoleros frente a Costa Rica a nivel nacional; mientras que el Canal 6 de Repretel lo hará para los fanáticos de La Sele.

Si te encuentras en los Estados Unidos, cuentas con múltiples opciones para mirar el Nicaragua vs. Costa Rica a través de Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime VIDEO y UNIVERSO.

Azteca Deportes también ofrecerá las imágenes del cotejo en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Nicaragua vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Nicaragua20:00Azteca Deportes
Costa Rica20:00Azteca Deportes
El Salvador20:00Azteca Deportes
Guatemala20:00Azteca Deportes
Honduras20:00Azteca Deportes
México20:00Azteca Deportes
Panamá21:00Azteca Deportes, Rush Sports 2 y Bluu
Rep. Dominicana22:00Azteca Deportes
Puerto Rico22:00NAICOM y UNIVERSO
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTParamount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime VIDEO y UNIVERSO
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

