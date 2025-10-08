La selección de Nicaragua vuelve a casa con la obligación de sumar tres puntos luego de su reciente derrota ante Honduras. Este jueves 9 de octubre, el equipo dirigido por Marco Figueroa enfrentará a Haití, que viene de empatar 3-3 ante Costa Rica y buscará su primera victoria en el torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Nicaragua y será fundamental para definir posiciones en el Grupo C.

Ambas selecciones ya se enfrentaron anteriormente en las eliminatorias rumbo a Catar 2022, donde Haití se impuso por 1-0. Ahora, Nicaragua buscará revancha ante su público y mantener sus aspiraciones de clasificación en esta nueva edición del certamen regional.

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Haití hoy por Eliminatorias Concacaf 2025?

Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

21:00 horas Colombia y Perú: 19:00 horas

19:00 horas Honduras, El Salvador, México (CDMX) y Nicaragua: 18:00 horas

18:00 horas Venezuela: 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (ET): 20:00 horas

¿Qué canal transmite Nicaragua vs. Haití EN VIVO en USA?

El partido entre Nicaragua vs. Haití se podrá ver EN VIVO en USA a través de Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video, CBS Sports Golazo y UNIVERSO.

Además, el encuentro contará con transmisión internacional gratuita en el canal oficial de YouTube de la Concacaf.