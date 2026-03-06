Para Nicaragua, enfrentar a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por la primera jornada del Grupo D es mucho más que un partido: es una oportunidad de mostrarse ante el mundo beisbolero en el escenario más grande posible. El debut de ambos será el viernes 6 de marzo en el loanDepot Park de Miami, programado para las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos, 6:00 p.m. en Managua y 8:00 p.m. en Santo Domingo . Conoce los horarios por país, qué canales de TV y streaming online disponibles pasan el juego desde cualquier dispositivo móvil.

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Rep. Dominicana EN VIVO por el CMB 2026?

El juego República Dominicana vs. Nicaragua del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputa el viernes 6 de marzo a las 7:00 p. m. ET (Miami) .

País / Territorio Hora local del juego RD vs. Nicaragua Estados Unidos 7:00 p. m. ET (Miami / Nueva York), 6:00 p. m. CT, 5:00 p. m. MT, 4:00 p. m. PT México 6:00 p. m. hora de Ciudad de México (UTC‑6) ​ República Dominicana 8:00 p. m. hora de República Dominicana (UTC‑4, una hora más que ET) Nicaragua 6:00 p. m. hora de Nicaragua (UTC‑6, misma franja que Ciudad de México) Panamá 7:00 p. m. hora de Panamá (UTC‑5, alineada con ET sin horario de verano) Colombia 7:00 p. m. hora de Colombia (UTC‑5, igual que ET en marzo) Venezuela 8:00 p. m. hora de Venezuela (UTC‑4) Perú 7:00 p. m. hora de Perú (UTC‑5) Chile 9:00 p. m. hora de Chile (UTC‑3 en marzo, dos horas más que ET) Argentina 9:00 p. m. hora de Argentina (UTC‑3) Resto de Centroamérica y Sudamérica (sin derechos locales específicos) Ajustar hora local tomando como referencia 7:00 p. m. ET (UTC‑5) para el inicio del juego

¿Dónde ver Nicaragua vs. Rep. Dominicana EN VIVO EN DIRECTO por el Mundial de Béisbol?

País / Territorio Canales de TV que lo transmiten Streaming / plataformas online oficiales Estados Unidos FS2 (FOX Sports 2); coberturas adicionales por FOX Deportes según parrilla WBC FOX One (todos los juegos), apps FOX Sports / Fox Sports App, FuboTV, Tubi (según partido y operador) México TelevisaUnivision con derechos del WBC en México (Canal 9 u otros según designación), además de ESPN para la región latinoamericana ViX (TelevisaUnivision), Disney+/ESPN App, plataformas del operador local que integren señal WBC ​YouTube​ República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32) con derechos principales; también se anuncian Coral 39 y Teleantillas 10 como canales que transmiten el torneo Plataformas de cableoperadoras locales que redistribuyen estas señales; Disney+/ESPN App y FuboTV disponibles para seguir la señal internacional en streaming ​YouTube​ Nicaragua Viva Nicaragua Canal 13 (emisora abierta que transmite los juegos de la selección nica en el WBC)

​YouTube​ Plataformas OTT locales que ofrezcan la señal de Viva Nicaragua; señal internacional vía Disney+/ESPN App y 1 Baseball Network para Latinoamérica Panamá Medcom (RPC y TV Max) como grupo con derechos locales del WBC

YouTube​​ Apps de Medcom (RPC/TV Max) cuando ofrezcan streaming; además Disney+/ESPN App y 1 Baseball Network con derecho panlatino Colombia ESPN para toda Colombia como socio panlatino del WBC Disney+/ESPN App (Latinoamérica), 1 Baseball Network con señal panlatina, apps de operadores que integren ESPN Venezuela Televen y Venevisión como canales locales con derechos del torneo Plataformas OTT de los canales/operadores que distribuyan Televen y Venevisión; Disney+/ESPN App y 1 Baseball Network para la señal regional Perú ESPN como canal panregional del WBC Disney+/ESPN App, 1 Baseball Network; apps de TV de pago que incluyan ESPN (Movistar TV, Claro, etc.) Chile ESPN (señal Cono Sur) como difusor principal del torneo Disney+/ESPN App, 1 Baseball Network y apps de operadores con paquete ESPN Argentina ESPN (Cono Sur) Disney+/ESPN App, 1 Baseball Network; plataformas OTT de TV de pago con ESPN Resto de Centroamérica y Sudamérica (sin derechos locales específicos) ESPN como señal panlatina donde no haya socio local exclusivo; en algunos países el WBC se ve solo vía cable con ESPN Disney+/ESPN App y 1 Baseball Network como plataformas panregionales para todos los juegos del WBC 2026

