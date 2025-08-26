Novak Djokovic logró avanzar a la segunda ronda del US Open tras una victoria con altibajos contra el joven estadounidense Learner Tien, con un marcador de 6-1, 7-6(3), 6-2. A pesar de la victoria, el serbio mostró que aún tiene trabajo por hacer. Su rival será el estadounidense Zachary Svajda, a quien se enfrentará este miércoles 27 de agosto en la cancha principal del estadio Arthur Ashe de Nueva York. Si quieres saber a qué hora ver el juego Djokovic vs. Svajda por el Abierto de Estados Unidos desde USA, México y España, en este artículo te compartimos esta información al detalle.

En su primer partido en más de seis semanas, Djokovic tuvo dificultades con su juego de pies, la condición física y acumuló una gran cantidad de errores no forzados, especialmente en el segundo set, donde cometió 20. Sin embargo, el serbio demostró su temple en el momento clave del partido. Cuando Tien empezó a jugar con más agresividad a mitad del segundo set, Djokovic supo reponerse para tomar una ventaja de dos sets, lo que sentó las bases para su victoria final. El partido no fue un paseo para el número uno del mundo, que incluso tuvo que ser atendido por el fisioterapeuta de la ATP por una ampolla en el dedo gordo del pie derecho, además de mostrar signos de incomodidad en la cadera.

Djokovic, que busca su primer título de Grand Slam desde su cuarta victoria en el US Open de 2023, tuvo que superar la ansiedad de su regreso a las canchas. En varios momentos del encuentro, ‘Nole’ miró a su palco en busca de consejos técnicos y, en un punto, incluso tuvo una caída. ¿Podrá superar sin problemas a Svajda, sudará nuevamente la gota gorda para sellar su pase a la siguiente instancia o sucumbirá ante el ímpetu de su joven contrincante?

Novak Djokovic listo para enfrentar a Zachary Svajda en la segunda ronda del US Open 2025. Conoce horarios, canales y cómo ver en vivo este emocionante partido desde Nueva York. | Crédito: @djokernole / @zachsva2002 / Instagram / Composición Ma

¿A qué hora juegan Novak Djokovic vs. Zachary Svadja en el US Open 2025?

El partido entre Djokovic y Svadja será el primero en la cancha central del US Open. El enfrentamiento se disputará el miércoles 27 de agosto a las 10:30 a.m. (Hora de Lima, Perú), 11:30 a.m. ET (Hora del Este de Estados Unidos) y 12:30 p.m. (Hora de Buenos Aires, Argentina), uno de los platos fuertes de la jornada en el estadio Arthur Ashe.

Novak Djokovic vs. Zachary Svajda: resultados en directo del US Open 2025. Revisa quién ganó el partido y cómo quedó el marcador final del duelo de segunda ronda. | Crédito: atptour.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite Novak Djokovic vs. Zachary Svadja en vivo por el US Open 2025?

Estados Unidos (TV): Tennis Channel y ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+)

Tennis Channel y ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+) Perú (TV): ESPN

ESPN Streaming en USA: ESPN+ y Fubo

ESPN+ y Fubo Streaming en México y Perú: Disney+