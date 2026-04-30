La expectación crece para el sexto juego de los Playoffs de la NBA 2026 entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves este jueves 30 de abril. Para los seguidores que se preguntan a qué hora juega este decisivo encuentro, el inicio oficial está programado a las 8:30 p.m. tiempo del Centro, equivalente a las 9:30 p.m. en la Costa Este de Estados Unidos. La transmisión en vivo de este esperado partido será exclusiva de la cadena ESPN para todo el territorio estadounidense. Con Minnesota liderando la serie tres a dos, una victoria esta noche en su propia cancha les otorgaría el pase directo a la siguiente ronda. A continuación, te cuento a qué hora juegan y cuáles son los canales de TV que transmiten el partido Nuggets vs. Timberwolves .

Tras dejar escapar la oportunidad de cerrar la llave previamente, los Timberwolves regresan a casa con la necesidad de enmendar su estrategia ofensiva. En su reciente visita a Denver, el equipo sufrió demasiadas pérdidas de balón que facilitaron la victoria de unos Nuggets decididos a mantenerse con vida. El entrenador de Minnesota comprende que cuidar la posesión será un factor fundamental para evitar que el rival controle el ritmo de las acciones hoy. La afición local en las Ciudades Gemelas está lista para crear un ambiente ensordecedor que impulse a su equipo hacia la ansiada clasificación. Cada jugada tendrá un peso histórico en esta noche donde se define la continuidad de dos grandes proyectos deportivos en la liga.

El aspecto físico jugará un papel determinante debido a las notables ausencias que presentan ambos conjuntos para este choque crucial. Minnesota deberá sobreponerse a la baja de su estrella Anthony Edwards por problemas de rodilla, además de la ausencia definitiva del jugador Donte DiVincenzo. Por el lado de Denver, la plantilla también llega mermada al no poder contar en la rotación con piezas clave como Aaron Gordon y Peyton Watson. Ante este panorama de lesiones, los pronósticos deportivos en el país perfilan curiosamente a los visitantes como ligeros favoritos por un margen de cinco puntos. Sin embargo, los locales mantienen la confianza intacta y creen firmemente que la solidez colectiva será su mejor argumento para ganar la serie.

¿A qué hora juega Nuggets vs. Timberwolves por Juego 6 de Playoffs de NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 6 entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves a partir de las 8:30 pm CT (hora local en Minneapolis) / 7:30 pm MT (hora local en Colorado Springs) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

HORARIOS Nuggets vs. Timberwolves Ciudades en Estados Unidos 9:30 p.m. ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 7:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal transmite Nugetts vs. Timberwolves EN VIVO por Juego 6 de Playoffs?

La transmisión oficial del Juego 6 entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets EN VIVO estará disponible a través de ESPN en Estados Unidos y México . Para el resto de Latinoamérica, el encuentro será emitido mediante Disney Plus Premium. Estos serán los canales oficiales encargados de transmitir toda la serie, sin importar hasta cuántos partidos se extienda.

Hora, TV y dónde ver Nuggets vs. Timberwolves EN VIVO por Juego 6

Fecha: Jueves, 30 de abril de 2026

Jueves, 30 de abril de 2026 Lugar: Target Center, Minneapolis, Minnesota

Target Center, Minneapolis, Minnesota Horario: 9:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CDMX

9:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CDMX Canal TV: ESPN (Estados Unidos y México)

ESPN (Estados Unidos y México) Streaming: Disney Plus Premium / NBA League Pass