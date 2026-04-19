El fútbol sudamericano arde este domingo 19 de abril con el esperado Superclásico de Paraguay entre Olimpia y Cerro Porteño. El mítico Estadio Defensores del Chaco en Asunción será el escenario perfecto para este vibrante duelo correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El conjunto blanquinegro llega con la moral por las nubes y liderando la tabla con 39 unidades tras vencer 2-0 a Rubio Ñú en condición de visitante. Ahora, Olimpia busca un triunfo contundente en casa que le permita extender su ventaja a nueve puntos sobre su máximo y eterno rival. Por su parte, el “Ciclón” saldrá al campo con la obligación de redimirse tras un amargo empate sin goles ante Nacional, donde no lograron capitalizar la ventaja de jugar con dos hombres más. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO hoy, consulta esta práctica guía de horarios y señales tanto de televisión como de streaming para disfrutar de este partidazo.

¡Mira TiGo Sports EN VIVO GRATIS! Te decimos cómo ver el clásico Olimpia vs. Cerro Porteño por Fútbol TV y Online. Disfruta la emoción del fútbol paraguayo en directo desde cualquier lugar de EE. UU. ¡No te lo pierdas! | Crédito: apf.org.py / Composición Mag

¿A qué hora ver EN VIVO Olimpia vs. Cerro Porteño en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido Olimpia vs. Cerro Porteño, por la decimoséptima jornada del Torneo Apertura de la Copa de Primera este domingo 12 de abril el estadio ueno Defensores del Chaco. A continuación, te compartimos una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo.

Estados Unidos (ET): 4:30 pm

Estados Unidos (CT): 3:30 pm

Estados Unidos (MT): 2:30 pm

Estados Unidos (PT): 1:30 pm

España: 10:30 pm

México (CDMX): 2:30 pm

Costa Rica: 2:30 pm

El Salvador: 2:30 pm

Guatemala: 2:30 pm

Honduras: 2:30 pm

Nicaragua: 2:30 pm

Argentina: 5:30 pm

Brasil (Brasilia): 5:30 pm

Uruguay: 5:30 pm

Chile (Santiago): 5:30 pm

Paraguay: 5:30 pm

Puerto Rico: 4:30 pm

República Dominicana: 4:30 pm

Bolivia: 4:30 pm

Venezuela: 4:30 pm

Panamá: 3:30 pm

Ecuador: 3:30 pm

Perú: 3:30 pm

Colombia: 3:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO Olimpia vs. Cerro Porteño?

Este domingo 19 de abril se podrá ver Olimpia vs. Cerro Porteño por la Fecha 17 del Apertura 2026 de la Copa de Primera a través del canal Deportes TVC, que está disponible única y exclusivamente en uno de las principales operadores de telecomunicaciones en el mencionado país: Tigo Paraguay.

Tigo Sports

HD: Canal 710

SD: 100

Tigo Sports +

HD: Canal 711

SD: Canal 101