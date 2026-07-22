El balón vuelve a rodar en la MLS tras vivir la fiesta del Mundial 2026. Hoy miércoles 22 de julio, San Jose Earthquakes se medirá contra Orlando City en el Estadio de PayPal Park. Un duelo de dos fuerzas parejas que promete cautivar a los aficionados. The Boys in Blue están en la parte superior de la tabla en la Conferencia Oeste. Por su parte, Los Leones necesitan ganar para buscar su pase a la fase final.

San José muestra un juego sólido en su casa. Intenta presionar a los defensores rivales y tiene jugadores rápidos para buscar los espacios defensivos. Orlando City deberá demostrar que aprovechó el parate por el Mundial para mejorar los puntos débiles. y recuperar posiciones.

¿A qué hora juega Orlando City vs. San Jose Earthquakes?

Horarios para que puedas disfrutar de este emocionante partido entre Orlando City vs. San Jose Earthquakes por la MLS.

Estados Unidos: 19:30 horas (Oeste), 20:30 horas (Montaña), 21:30 horas (Centro) y 22:30 horas (Este)

México: 20:30 horas

Guatemala: 20:30 horas

El Salvador: 20:30 horas

Honduras: 20:30 horas

Nicaragua: 20:30 horas

Costa Rica: 20:30 horas

Panamá: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Perú: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Puerto Rico: 22:30 horas

República Dominicana: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

Paraguay: 23:30 horas

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Orlando City vs. San Jose Earthquakes?

Revisa los canales para que puedas ver EN VIVO el partido entre Orlando City contra San Jose Earthquakes por la MLS.

País Canal TV México MLS Season Pass Estados Unidos MLS Season Pass España MLS Season Pass Argentina MLS Season Pass Brasil MLS Season Pass Chile MLS Season Pass Bolivia MLS Season Pass Colombia MLS Season Pass Ecuador MLS Season Pass Perú MLS Season Pass Paraguay MLS Season Pass Venezuela MLS Season Pass