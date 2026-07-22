SAN JOSE, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 22/07/2026.- Horarios y canales para ver el partido entre San Jose Earthquakes contra Orlando City por la MLS que se realizará este miércoles 22 de julio en el Estadio PayPal Park de San Jose, California, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por Copilot.
SAN JOSE, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 22/07/2026.- Horarios y canales para ver el partido entre San Jose Earthquakes contra Orlando City por la MLS que se realizará este miércoles 22 de julio en el Estadio PayPal Park de San Jose, California, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por Copilot.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

El balón vuelve a rodar en la MLS tras vivir la fiesta del Mundial 2026. Hoy miércoles 22 de julio, San Jose Earthquakes se medirá contra Orlando City en el Estadio de PayPal Park. Un duelo de dos fuerzas parejas que promete cautivar a los aficionados. The Boys in Blue están en la parte superior de la tabla en la Conferencia Oeste. Por su parte, Los Leones necesitan ganar para buscar su pase a la fase final.

San José muestra un juego sólido en su casa. Intenta presionar a los defensores rivales y tiene jugadores rápidos para buscar los espacios defensivos. Orlando City deberá demostrar que aprovechó el parate por el Mundial para mejorar los puntos débiles. y recuperar posiciones.

¿A qué hora juega Orlando City vs. San Jose Earthquakes?

Horarios para que puedas disfrutar de este emocionante partido entre Orlando City vs. San Jose Earthquakes por la MLS.

  • Estados Unidos: 19:30 horas (Oeste), 20:30 horas (Montaña), 21:30 horas (Centro) y 22:30 horas (Este)
  • México: 20:30 horas
  • Guatemala: 20:30 horas
  • El Salvador: 20:30 horas
  • Honduras: 20:30 horas
  • Nicaragua: 20:30 horas
  • Costa Rica: 20:30 horas
  • Panamá: 21:30 horas
  • Colombia: 21:30 horas
  • Perú: 21:30 horas
  • Ecuador: 21:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas
  • Chile: 22:30 horas
  • Bolivia: 22:30 horas
  • Puerto Rico: 22:30 horas
  • República Dominicana: 22:30 horas
  • Argentina: 23:30 horas
  • Uruguay: 23:30 horas
  • Paraguay: 23:30 horas

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Orlando City vs. San Jose Earthquakes?

Revisa los canales para que puedas ver EN VIVO el partido entre Orlando City contra San Jose Earthquakes por la MLS.

PaísCanal TV
MéxicoMLS Season Pass
Estados UnidosMLS Season Pass
EspañaMLS Season Pass
ArgentinaMLS Season Pass
BrasilMLS Season Pass
ChileMLS Season Pass
BoliviaMLS Season Pass
ColombiaMLS Season Pass
EcuadorMLS Season Pass
PerúMLS Season Pass
ParaguayMLS Season Pass
VenezuelaMLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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