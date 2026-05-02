El esperado duelo de la Jornada 34 de LaLiga EA Sports 2026 entre Osasuna y FC Barcelona se roba las miradas este sábado 2 de mayo , en punto de las 9:00 pm (horario peninsular) / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT en el estadio El Sadar. El conjunto catalán llega a este compromiso como líder absoluto del torneo con 85 puntos tras vencer al Getafe por 0-2 en su última presentación. Por su parte, el equipo dirigido por Alessio Lisci ocupa la novena posición con 42 unidades luego de superar al Sevilla con un ajustado marcador de 2-1 recientemente. ¿Quieres ver el partido Osasuna vs. FC Barcelona en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Los antecedentes históricos recientes favorecen a los blaugranas, quienes se llevaron la victoria por 2-0 en el último enfrentamiento directo entre ambas escuadras. Este choque representa una oportunidad crucial para que el Barcelona amplíe más su ventaja sobre Real Madrid (quien marcha en la segunda casilla con 74 unidades) y consolide su camino hacia el título liguero frente a un rival que siempre resulta muy exigente en Pamplona.

¿A qué hora juega Osasuna vs. FC Barcelona por la jornada 32 de LaLiga?

El Osasuna vs. FC Barcelona del sábado 25 de abril de 2026 se juega a las 18:15 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 16:15 México (CDMX) 08:15 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 10:15 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 09:15 Estados Unidos – MT (Denver) 08:15 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 07:15 Guatemala 08:15 Honduras 08:15 El Salvador 08:15 Nicaragua 08:15 Costa Rica 08:15 Panamá 09:15 Colombia (Bogotá) 09:15 Perú (Lima) 09:15 Ecuador (Quito) 09:15 Venezuela (Caracas) 10:15 Bolivia (La Paz) 10:15 Argentina (Buenos Aires) 11:15 Brasil (São Paulo) 11:15 Chile (Santiago) 11:15 Paraguay (Asunción) 11:15 Uruguay (Montevideo) 11:15

¿Qué canal TV transmite el partido Osasuna vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Osasuna vs. FC Barcelona de este sábado 02 de mayo de 2026 (jornada 34 de LaLiga EA Sports) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited México Sky Sports (SKY) Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN Guatemala Sky Sports Norte -- Honduras Sky Sports Norte -- El Salvador Sky Sports Norte -- Nicaragua Sky Sports Norte -- Costa Rica Sky Sports Norte -- Panamá Sky Sports Norte -- Colombia ESPN2 Disney+ Premium Sur Perú ESPN2 Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN2 Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN2 Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN2 Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN2 Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil ESPN Brazil y Zapping Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Fecha, hora, TV y online para ver Osasuna vs. FC Barcelona

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 34 de LaLiga . El partido se llevará a cabo el sábado 02 de mayo a las 3:00 pm ET / 12:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

Partido : Osasuna vs. FC Barcelona

: Osasuna vs. FC Barcelona Fase : Jornada 34

: Jornada 34 Torneo : LaLiga EA Sports

: LaLiga EA Sports Fecha : Sábado, 02 de mayo de 2026

: Sábado, 02 de mayo de 2026 Horario : 21:00 horas en España

: 21:00 horas en España Sede: Estadio EL SADAR de Pamplona, Navarra (España)