Revisa a qué hora juega y qué canal transmite Osasuna vs. FC Barcelona en vivo hoy por LaLiga 2026. Opciones de canales TV online para seguir el partido de los azulgranas desde EE. UU., España y México en directo ahora. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Revisa a qué hora juega y qué canal transmite Osasuna vs. FC Barcelona en vivo hoy por LaLiga 2026. Opciones de canales TV online para seguir el partido de los azulgranas desde EE. UU., España y México en directo ahora. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El esperado duelo de la Jornada 34 de LaLiga EA Sports 2026 entre Osasuna y FC Barcelona se roba las miradas este sábado 2 de mayo, en punto de las 9:00 pm (horario peninsular) / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT en el estadio El Sadar. El conjunto catalán llega a este compromiso como líder absoluto del torneo con 85 puntos tras vencer al Getafe por 0-2 en su última presentación. Por su parte, el equipo dirigido por Alessio Lisci ocupa la novena posición con 42 unidades luego de superar al Sevilla con un ajustado marcador de 2-1 recientemente. ¿Quieres ver el partido Osasuna vs. FC Barcelona en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Los antecedentes históricos recientes favorecen a los blaugranas, quienes se llevaron la victoria por 2-0 en el último enfrentamiento directo entre ambas escuadras. Este choque representa una oportunidad crucial para que el Barcelona amplíe más su ventaja sobre Real Madrid (quien marcha en la segunda casilla con 74 unidades) y consolide su camino hacia el título liguero frente a un rival que siempre resulta muy exigente en Pamplona.

¿A qué hora juega Osasuna vs. FC Barcelona por la jornada 32 de LaLiga?

El Osasuna vs. FC Barcelona del sábado 25 de abril de 2026 se juega a las 18:15 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)16:15
México (CDMX)08:15
Estados Unidos – ET (NY, Miami)10:15
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)09:15
Estados Unidos – MT (Denver)08:15
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)07:15
Guatemala08:15
Honduras08:15
El Salvador08:15
Nicaragua08:15
Costa Rica08:15
Panamá09:15
Colombia (Bogotá)09:15
Perú (Lima)09:15
Ecuador (Quito)09:15
Venezuela (Caracas)10:15
Bolivia (La Paz)10:15
Argentina (Buenos Aires)11:15
Brasil (São Paulo)11:15
Chile (Santiago)11:15
Paraguay (Asunción)11:15
Uruguay (Montevideo)11:15

¿Qué canal TV transmite el partido Osasuna vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Osasuna vs. FC Barcelona de este sábado 02 de mayo de 2026 (jornada 34 de LaLiga EA Sports) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
MéxicoSky Sports (SKY)Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
GuatemalaSky Sports Norte--
HondurasSky Sports Norte--
El SalvadorSky Sports Norte --
NicaraguaSky Sports Norte--
Costa RicaSky Sports Norte --
PanamáSky Sports Norte--
ColombiaESPN2 Disney+ Premium Sur
PerúESPN2Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN2 Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN2Disney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN2 ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN2 ColombiaDisney+ Premium Argentina
BrasilESPN Brazil y ZappingClaro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Fecha, hora, TV y online para ver Osasuna vs. FC Barcelona

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 34 de LaLiga. El partido se llevará a cabo el sábado 02 de mayo a las 3:00 pm ET / 12:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

  • Partido: Osasuna vs. FC Barcelona
  • Fase: Jornada 34
  • Torneo: LaLiga EA Sports
  • Fecha: Sábado, 02 de mayo de 2026
  • Horario: 21:00 horas en España
  • Sede: Estadio EL SADAR de Pamplona, Navarra (España)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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