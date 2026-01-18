Pachuca y Club América cierran el telón de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo que promete ser apasionante de principio a fin. Ambos conjuntos se enfrentarán este domingo 18 de enero, a partir de las 19:05 horas, tiempo del Centro de México (8:05 p.m. ET / 5:05 p.m. PT) , en el Estadio Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. ¿Quieres saber qué canal transmite el partido entre Tuzos y Águilas? Aquí te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero.

Como Pachuca será local, el encargado de transmitir el cotejo entre Tuzos y América será el canal FOX One, de forma exclusiva para sus suscriptores (por 175 pesos mensuales). En esta ocasión, ni TV Azteca 7 ni Canal 5 de Televisa ofrecerán las imágenes del juego en señal abierta.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el Pachuca vs. América por la Liga MX 2026 solo se podrá ver a través de TUDN USA, TUDN.com y la app de TUDN.

Si te encuentras en otros países, la única forma de ver el Pachuca vs. América será utilizando una VPN para acceder a una cuenta de FOX One o de TUDN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pachuca vs. América por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 19:05 Canal FOX One (FOX Deportes) Estados Unidos 8:05 p.m. ET / 5:05 p.m. PT TUDN USA, TUDN.com y TUDN App Costa Rica 19:05 VPN El Salvador 19:05 VPN Guatemala 19:05 VPN Honduras 19:05 VPN Nicaragua 19:05 VPN Rep. Dominicana 19:05 VPN