Este domingo 2 de noviembre de 2025, Pachuca y Chivas protagonizan uno de los duelos más decisivos de la Jornada 16 del Apertura 2025. El choque tendrá lugar en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, y está marcado como un enfrentamiento clave rumbo a la liguilla. Como sabemos que no quieres perderte un solo detalles aquí te decimos a qué hora juegan y en qué canales TV/streaming ver el partido en México y Estados Unidos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pachuca vs. Chivas de Guadalajara?

México

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Domingo 2 de noviembre de 2025 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Canales de transmisión: TV de paga: FOX One (Fox Sports Premium) / Streaming: Caliente TV

Estados Unidos

Para el mercado estadounidense el horario se ubica en 20:00 horas (hora del Este), lo que equivaldría a 17:00 horas del Pacífico. Sin embargo, no se ha especificado un canal de transmisión tradicional en TV abierta para EE.UU.

Pachuca vs. Chivas: así llegan al partido

Ambos clubes llegan al encuentro con la clasificación a la fase final de la Liga MX en la mira. Chivas, con 23 puntos, ocupa la sexta posición y aspira a asegurar un lugar en la liguilla directa. Pachuca, con 22 unidades, lo sigue de cerca y sabe que una victoria como local podría cambiar su destino.

Además, el historial reciente favorece al Rebaño Sagrado, que mantiene una racha sin derrotas contra los Tuzos, lo que añade un componente de presión extra para los hidalguenses.

Con apenas un punto de diferencia entre ambos, esta batalla en la Bella Airosa puede definir quién evita el Play-In y quién asegura su pase directo a la fiesta grande. La emoción será alta desde el pitazo inicial.