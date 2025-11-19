Entérate a qué hora juega Pachuca vs. Pumas UNAM hoy y en qué canal ver EN VIVO el Play In de la Liga MX 2025. Consulta horarios y transmisiones en México y Estados Unidos. | Crédito: Pumas MX / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Play In de la Liga MX Apertura 2025 inicia con un duelo de eliminación directa: Pachuca recibe a Pumas UNAM este jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo. Ambos equipos, que finalizaron en las posiciones 9 y 10, se enfrentan a las 7:00 PM (Hora del Centro de México) por una oportunidad de avanzar en la “Fiesta Grande” del fútbol mexicano. El ganador de este encuentro automáticamente pasa al segundo Play In, donde se enfrentará al perdedor de la llave entre Tijuana y FC Juárez por el último boleto a la Liguilla. En caso de conseguirlo, el rival en Cuartos de Final será el líder general, Toluca. Este crucial partido llega con novedades para los Tuzos, que estrenan director técnico con Esteban Solari tras el inesperado cese de Jaime Lozano. Los Universitarios, por su parte, esperan revivir su temporada en una cancha que les trae buenos recuerdos de campeonatos pasados. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el encuentro entre Club de Fútbol Pachuca y Club Universidad Nacional inicia a las 19:00 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo y online por FOX en cable, mientras que por streaming las imágenes del duelo también estarán disponibles por Caliente TV y FOX One.

Por otro lado, en Estados Unidos, el partido entre CF Pachuca y Pumas UNAM se dará a partir de las 8:00 pm ET (5:00 pm PT) en ViX por streaming.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play In de Liga MX 2025?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
México7:00 pmCaliente TV, FOX One y FOX
Estados Unidos8:00 pm ET / 7:00 pm CT / 6:00 pm MT / 5:00 pm PTViX
Honduras8:00 pmVPN
El Salvador7:00 pmVPN
Nicaragua7:00 pmVPN
Costa Rica7:00 pmVPN
Guatemala7:00 pmVPN
Panamá8:00 pmVPN
República Dominicana9:00 pmVPN
Puerto Rico7:00 pmViX
