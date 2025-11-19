El Play In de la Liga MX Apertura 2025 inicia con un duelo de eliminación directa: Pachuca recibe a Pumas UNAM este jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo. Ambos equipos, que finalizaron en las posiciones 9 y 10, se enfrentan a las 7:00 PM (Hora del Centro de México) por una oportunidad de avanzar en la “Fiesta Grande” del fútbol mexicano. El ganador de este encuentro automáticamente pasa al segundo Play In, donde se enfrentará al perdedor de la llave entre Tijuana y FC Juárez por el último boleto a la Liguilla. En caso de conseguirlo, el rival en Cuartos de Final será el líder general, Toluca. Este crucial partido llega con novedades para los Tuzos, que estrenan director técnico con Esteban Solari tras el inesperado cese de Jaime Lozano. Los Universitarios, por su parte, esperan revivir su temporada en una cancha que les trae buenos recuerdos de campeonatos pasados. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Pachuca se medirán con Pumas UNAM en los Play In del Apertura de la Liga MX. Tras terminar en el noveno lugar de la clasificación, los Tuzos disputarán el último ticket a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. | Crédito: Club Pachuca Tuzos / Facebook

En México, el encuentro entre Club de Fútbol Pachuca y Club Universidad Nacional inicia a las 19:00 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo y online por FOX en cable, mientras que por streaming las imágenes del duelo también estarán disponibles por Caliente TV y FOX One.

Por otro lado, en Estados Unidos, el partido entre CF Pachuca y Pumas UNAM se dará a partir de las 8:00 pm ET (5:00 pm PT) en ViX por streaming.

Pumas UNAM enfrentará a Pachuca en los Play In del Apertura de la Liga MX. Tras terminar en el décimo lugar de la tabla, los Universitarios se jugarán el último boleto a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. | Crédito: Pumas MX / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play In de Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 7:00 pm Caliente TV, FOX One y FOX Estados Unidos 8:00 pm ET / 7:00 pm CT / 6:00 pm MT / 5:00 pm PT ViX Honduras 8:00 pm VPN El Salvador 7:00 pm VPN Nicaragua 7:00 pm VPN Costa Rica 7:00 pm VPN Guatemala 7:00 pm VPN Panamá 8:00 pm VPN República Dominicana 9:00 pm VPN Puerto Rico 7:00 pm ViX