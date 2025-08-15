Pachuca y Tijuana se preparan para un duelo clave en la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los Tuzos, con un inicio perfecto, llegan al partido invictos y con una clara superioridad ofensiva, sumando 10 goles a favor y solo dos en contra en las primeras cuatro jornadas. Su objetivo es mantener el liderato y seguir demostrando que son candidatos serios al título.

Por su parte, Tijuana buscará dar la sorpresa en casa del líder. Tras empatar contra Mazatlán en la cuarta jornada, el conjunto fronterizo quiere escalar posiciones en la tabla y aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos fuera de casa. Este enfrentamiento promete intensidad y emociones en cada jugada.

El Estadio Hidalgo será el escenario donde Pachuca y Tijuana medirán fuerzas este sábado 16 de agosto. Los aficionados de la Liga MX en México y Estados Unidos estarán pendientes de este partido, que promete goles, estrategia y un espectáculo digno de la mejor liga de fútbol mexicano.

Los Tuzos y Xolos se enfrentan en un duelo clave de la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. (Fotos: AFP)

¿A qué hora es Pachuca vs. Tijuana en México y USA?

A continuación, los horarios del encuentro entre Pachuca vs. Tijuana según las principales zonas de México:

Zona de México Hora Tijuana, Baja California 6:00 PM CDMX, Guadalajara, Monterrey 7:00 PM Cancún, Chetumal 8:00 PM

En Estados Unidos, los horarios son:

Este (ET): 9:00 PM

Pacífico (PT): 6:00 PM

¿Qué canal transmite Pachuca vs. Tijuana EN VIVO?

El partido de la Liga MX 2025 entre Pachuca y Tijuana será transmitido en vivo en México por Tubi, Caliente TV y FOX México, mientras que en Estados Unidos podrás verlo por ViX. Estas plataformas también ofrecen opciones de streaming para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.