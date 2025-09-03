La selección de Países Bajos recibirá a Polonia en el Feyenoord Stadium este jueves 4 de septiembre de 2025 en un duelo clave por las Eliminatorias Europeas para el Mundial de la FIFA 2026. Los anfitriones llegan con un récord perfecto, habiendo sumado seis puntos en solo dos partidos, con victorias contundentes sobre Finlandia y Malta, esta última con un impresionante 8-0. Por su parte, el combinado polaco también tiene seis puntos, aunque en tres partidos disputados. Tras victorias consecutivas contra Lituania y Malta, los Biało Czerwoni sufrieron una derrota ante Finlandia en su último encuentro. Este partido será un termómetro para ambos equipos, que buscan consolidar su posición en el camino hacia la Copa del Mundo, especialmente para los Oranje. Aquí te cuento a qué hora se juega y qué canal transmite Países Bajos vs. Polonia de las Eliminatorias UEFA 2026 .

Países Bajos marcha segundo en la tabla del Grupo G de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 con 6 puntos. | Crédito: OnsOranje / Facebook

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Polonia por Eliminatorias UEFA 2026?

No te pierdas el partido Países Bajos vs. Polonia por la Jornada 5 del Grupo G de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol 2026 a partir de las 2:45 p.m. ET / 12:45 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 11:00 a.m. PT. Estos son los horarios en Estados Unidos y México para seguir la transmisión del encuentro que se vivirá en el Feyenoord Stadium de Róterdam.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Polonia EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Países Bajos vs. Polonia por la Jornada 5 del Grupo G de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026, deberás hacerlo a través de fuboTV y ViX. Estas son las únicas opciones disponibles para seguir el juego de este jueves 4 de septiembre de 2025.

Polonia marcha tercero en la tabla del Grupo G de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 con 6 unidades. | Crédito: Łączy nas piłka / Facebook

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Polonia EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, te revelamos que SKY Sports cuenta con los derechos para transmitir las Eliminatorias UEFA 2026 en los siguientes canales SKY Sports 1 (524 / 1524 HD), SKY Sports 2 (529 / 1529 HD), SKY Sports 3 (537 / 1537 HD), SKY Sports 4 (540 / 1540 HD) y SKY Sports 5 (542 / 1542 HD).

Hora, TV y dónde ver Países Bajos vs. Polonia por Eliminatorias UEFA 2026

Fecha: Jueves, 04 de septiembre de 2025

Jueves, 04 de septiembre de 2025 Lugar: Feyenoord Stadium

Feyenoord Stadium Horario: 2:45 p.m. ET / 12:45 p.m. CDMX

2:45 p.m. ET / 12:45 p.m. CDMX Canal TV: Sky Sports (México)

Sky Sports (México) Streaming: FuboTV y Vix (Estados Unidos) / Sky Plus+ (México)