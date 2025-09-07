Panamá y Guatemala se ven las caras en un verdadero duelo de gigantes del fútbol centroamericano. Ambos chocarán en la segunda fecha del Grupo A de la ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 este lunes 8 de septiembre desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en el corazón de la majestuosa Ciudad de Panamá. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de Los Cardenales y Los Chapines? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Desde las 20:30 horas de Ciudad de Panamá , la hinchas panameños podrán observar el juego de “Los Cardenales” ante Guatemala a través de RPC TV, TVMax, Medcom Go, Telemetro y TVN Radio 96.5.

En tanto, los seguidores de Los Chapines deben sintonizar la señal de TiGo Sports Guatemala, a partir de las 19:30, para poder el juego frente a su similar de Panamá. También se transmitirá en el servicio streaming de Concacaf Go.

En los Estados Unidos, desde las 9:30 pm ET (6:30 pm PT), el público latino que reside en este país cuenta con múltiples funciones para ver el Panamá vs. Guatemala como Paramount+, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Telemundo.

El resto de países que se encuentran en la zona de El Caribe verán el juego de Panamá contra Guatemala en Bluu, Rush Sports 2 y Concacaf Go.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Guatemala vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Guatemala 20:00 TiGo Sports, Concacaf Go, Bluu y Rush Sports 2 Panamá 20:30 RPC TV, TVMax, Medcom Go, Telemetro y TVN Radio 96.5 El Salvador 19:30 Bluu y Rush Sports 2 México 19:30 Concacaf Go Costa Rica 19:30 Concacaf Go El Salvador 19:30 Concacaf Go Nicaragua 19:30 Concacaf Go Honduras 19:30 TiGo Sports y Concacaf Go Rep. Dominicana 21:30 Concacaf Go Puerto Rico 21:30 CBS Sports Network, ViX y NAIOM Estados Unidos 9:30 pm ET / 6:30 pm PT Paramount+, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Telemundo Perú 20:30 ESPN y Disney Plus Premium Chile 21:30 ESPN y Disney Plus Premium