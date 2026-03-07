Panamá y Puerto Rico se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A por el Clásico Mundial de Béisbol 2026, este sábado 7 de marzo desde el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online por TV y streaming online? A continuación tienes toda la información sobre hora, canales y cómo ver el partido EN VIVO desde Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos, además de contexto del torneo y lo que se juega cada selección.

Este Panamá vs. Puerto Rico no es un amistoso: es un duelo directo de fase de grupos que puede marcar la clasificación a la siguiente ronda del Clásico. El Grupo A, con sede en San Juan, está integrado por Cuba, Panamá, Puerto Rico, Colombia y Canadá, y solo dos equipos avanzan a los cruces de eliminación directa.

Para Panamá, sumar ante el anfitrión es clave para no depender de milagros en las últimas fechas y consolidar la imagen de una selección que viene creciendo en torneos internacionales. Para Puerto Rico, ganar en casa frente a un rival directo es casi obligatorio si quiere aspirar a liderar el grupo y evitar un cruce más complicado en cuartos de final.

¿A qué hora juega Panamá vs. Puerto Rico EN VIVO por el CMB 2026?

El juego Panamá vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 está programado para este sábado 7 de marzo en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan , dentro del calendario oficial del Grupo A. De acuerdo al cronograma del torneo y a las guías de TV internacionales, el duelo se disputa en horario estelar de la sede caribeña.

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026.

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico.

Hora en Estados Unidos (ET): 6:00 p.m. ET.​

Hora en Panamá: 5:00 p.m. (misma franja que ET -1 hora para este calendario televisivo).

Hora en Puerto Rico: 7:00 p.m. hora local (una hora por delante del horario ET en este tramo del año según la organización del torneo y las guías de TV).

Qué canal transmite Panamá vs. Puerto Rico EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La organización del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cerró un paquete de derechos que reparte la transmisión entre señales deportivas tradicionales y plataformas de streaming, con especial foco en el mercado latino. Para el Panamá vs. Puerto Rico, la distribución oficial de TV y streaming queda así:

País / región Tipo de señal Canal / plataforma Estados Unidos TV FS1 (Fox Sports 1) Estados Unidos Streaming Fubo Puerto Rico TV local WAPA Deportes Puerto Rico TV / streaming internacional ESPN Deportes Puerto Rico TV / streaming internacional FS1 Panamá TV / streaming regional ESPN Panamá / EE.UU. (panameños en USA) TV / streaming en español ESPN Deportes

Estados Unidos:

TV: FS1 (Fox Sports 1), señal nacional en inglés.

Streaming: Fubo (servicio OTT con paquete deportivo y señal de FS1 en vivo).​

Puerto Rico:

TV local: WAPA Deportes mantiene tradición de transmitir los juegos de la novena boricua en torneos internacionales, de acuerdo a los esquemas previos y a la asignación regional de derechos caribeños.

TV/Streaming internacional: ESPN Deportes y FS1 disponibles mediante cable y plataformas de TV paga con distribución caribeña.

TV/Streaming regional: ESPN transmite el Clásico Mundial para buena parte de Centroamérica y el Caribe, con señal disponible en operadoras panameñas.

TV en español para EE.UU. (útil para panameños en USA): ESPN Deportes complementa la señal en inglés y se puede ver tanto por cable como en paquetes de streaming.