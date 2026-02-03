Continúa la Serie del Caribe 2026 y es el turno de uno de los invictos del certamen. Este miércoles 4 de febrero, Federales de Chiriquí de Panamá enfrentará al líder Leones del Escogido, en lo que será el Juego 2 del Día 4 en este campeonato . Por ahora, Leones del Escogido está a la cabeza con dos triunfos, ante Charros de Jalisco y Cangrejeros de Santurce, mientras que Federales cayó en su primer juego ante Charros. Los líderes apuntan a llevarse el torneo. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión .

¿A qué hora y dónde ver Panamá vs. República Dominicana EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 1 del Día 4 de la Serie del Caribe 2026 entre Federales de Chiriquí (Panamá) y Leones del Escogido (República Dominicana) será a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT, a través de ESPN y ESPN Deportes, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB Network. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Panamá vs. República Dominicana EN VIVO desde México?

Mira el Juego 2 del Día 3 de la Serie del Caribe 2026 entre los Federales de Chiriquí (Panamá) vs. Leones del Escogido (República Dominicana) EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante TVC Deportes (315, 316 y 317 en Megacable; 575 en Total Play; y 348 en Dish), mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Disney Plus y MLB Network. Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver este y el resto de los doce partidos de la edición número 68 de la Serie del Caribe.

Panamá vs. República Dominicana por la Serie del Caribe 2026: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Bolivia 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Chile 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Colombia 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Ecuador 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network España 4:00 a.m. (día siguiente) MLB Network Paraguay 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Perú 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Uruguay 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Venezuela 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Puerto Rico 8:00 p.m. WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network México y Centroamérica 7:00 p.m. TVC Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network El Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network