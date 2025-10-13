La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados este martes 14 de octubre, cuando Panamá reciba a Surinam en un encuentro clave por el liderato del Grupo A. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego entre Los Canaleros y los surinameses? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En la jornada pasada, Panamá logró una importante victoria por 1-0 sobre El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, sumando tres puntos vitales como visitante, mientras que Surinam empató 1-1 con Guatemala en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo, consolidándose como líder provisional de su llave con cinco unidades. Ambas selecciones saldrán en busca del triunfo para asegurar su boleto para la contienda mundialista.

Panamá se ubica en el segundo puesto del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 5 unidades, aunque con una menor diferencia de goles que el líder Surinam. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook

¿A qué hora juega Panamá vs. Surinam EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Panamá vs. Surinam EN VIVO este martes 14 de octubre a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico , válido por la Ronda Final del Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Panamá vs. Surinam EN VIVO desde USA?

Este martes 14 de octubre de 2025 se podrá ver el partido Panamá vs. Surinam, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será única y exclusivamente a través de Telemundo Deportes En Vivo, mientras que en streaming va a través de Paramount+ y Amazon Prime Video.

Estas son las opciones oficiales para seguir el juego Panamá-Surinam minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Surinam lidera provisionalmente el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 5 puntos tras obtener una victoria y dos empates. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

Panamá vs. Surinam: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 14 de octubre de 2025

Martes, 14 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Telemundo Deportes En Vivo

Telemundo Deportes En Vivo Streaming: Paramount+ y Amazon Prime Video