¡Duelo clave en Concacaf! Consulta a qué hora juega Panamá vs. Surinam y qué canal transmite el partido de Eliminatorias 2026 EN VIVO en USA este 14 de octubre. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook / Composición Mag
¡Duelo clave en Concacaf! Consulta a qué hora juega Panamá vs. Surinam y qué canal transmite el partido de Eliminatorias 2026 EN VIVO en USA este 14 de octubre. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados este martes 14 de octubre, cuando Panamá reciba a Surinam en un encuentro clave por el liderato del Grupo A. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego entre Los Canaleros y los surinameses? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En la jornada pasada, Panamá logró una importante victoria por 1-0 sobre El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, sumando tres puntos vitales como visitante, mientras que Surinam empató 1-1 con Guatemala en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo, consolidándose como líder provisional de su llave con cinco unidades. Ambas selecciones saldrán en busca del triunfo para asegurar su boleto para la contienda mundialista.

Panamá se ubica en el segundo puesto del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 5 unidades, aunque con una menor diferencia de goles que el líder Surinam. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook
Panamá se ubica en el segundo puesto del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 5 unidades, aunque con una menor diferencia de goles que el líder Surinam. | Crédito: Fepafut Panama / Facebook

¿A qué hora juega Panamá vs. Surinam EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Panamá vs. Surinam EN VIVO este martes 14 de octubre a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico, válido por la Ronda Final del Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOSCIUDADES EN ESTADOS UNIDOS
9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Panamá vs. Surinam EN VIVO desde USA?

Este martes 14 de octubre de 2025 se podrá ver el partido Panamá vs. Surinam, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será única y exclusivamente a través de Telemundo Deportes En Vivo, mientras que en streaming va a través de Paramount+ y Amazon Prime Video.

Estas son las opciones oficiales para seguir el juego Panamá-Surinam minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Surinam lidera provisionalmente el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 5 puntos tras obtener una victoria y dos empates. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook
Surinam lidera provisionalmente el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 5 puntos tras obtener una victoria y dos empates. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

Panamá vs. Surinam: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Martes, 14 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este
  • Canal TV: Telemundo Deportes En Vivo
  • Streaming: Paramount+ y Amazon Prime Video
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC