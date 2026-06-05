Paraguay y Nicaragua estarán frente a frente en el Estadio Defensores del Chaco este viernes 5 de junio, por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Dicho ello, aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Paraguay vs. Nicaragua en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 5 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:15 pm

Estados Unidos (CT): 5:15 pm

Estados Unidos (MT): 4:15 pm

Estados Unidos (PT): 3:15 pm

España: 11:15 pm

México (CDMX): 4:15 pm

Puerto Rico: 6:15 pm

República Dominicana: 6:15 pm

Panamá: 5:15 pm

Costa Rica: 4:15 pm

El Salvador: 4:15 pm

Guatemala: 4:15 pm

Honduras: 4:15 pm

Nicaragua: 4:15 pm

Argentina: 7:15 pm

Brasil (Brasilia): 7:15 pm

Uruguay: 7:15 pm

Chile (Santiago): 6:15 pm

Paraguay: 7:15 pm

Bolivia: 6:15 pm

Venezuela: 6:15 pm

Ecuador: 5:15 pm

Perú: 5:15 pm

Colombia: 5:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Paraguay vs. Nicaragua?

Este viernes 5 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Nicaragua: NicaSports

Paraguay: GEN, Tigo Sports, Unicanal, Trece