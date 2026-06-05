Paraguay y Nicaragua estarán frente a frente en el Estadio Defensores del Chaco este viernes 5 de junio, por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Dicho ello, aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Paraguay vs. Nicaragua en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 5 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:15 pm
- Estados Unidos (CT): 5:15 pm
- Estados Unidos (MT): 4:15 pm
- Estados Unidos (PT): 3:15 pm
- España: 11:15 pm
- México (CDMX): 4:15 pm
- Puerto Rico: 6:15 pm
- República Dominicana: 6:15 pm
- Panamá: 5:15 pm
- Costa Rica: 4:15 pm
- El Salvador: 4:15 pm
- Guatemala: 4:15 pm
- Honduras: 4:15 pm
- Nicaragua: 4:15 pm
- Argentina: 7:15 pm
- Brasil (Brasilia): 7:15 pm
- Uruguay: 7:15 pm
- Chile (Santiago): 6:15 pm
- Paraguay: 7:15 pm
- Bolivia: 6:15 pm
- Venezuela: 6:15 pm
- Ecuador: 5:15 pm
- Perú: 5:15 pm
- Colombia: 5:15 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Paraguay vs. Nicaragua?
Este viernes 5 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Nicaragua: NicaSports
- Paraguay: GEN, Tigo Sports, Unicanal, Trece