Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Paraguay y Nicaragua estarán frente a frente en el Estadio Defensores del Chaco este viernes 5 de junio, por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Dicho ello, aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Paraguay vs. Nicaragua en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 5 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:15 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:15 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:15 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:15 pm
  • España: 11:15 pm
  • México (CDMX): 4:15 pm
  • Puerto Rico: 6:15 pm
  • República Dominicana: 6:15 pm
  • Panamá: 5:15 pm
  • Costa Rica: 4:15 pm
  • El Salvador: 4:15 pm
  • Guatemala: 4:15 pm
  • Honduras: 4:15 pm
  • Nicaragua: 4:15 pm
  • Argentina: 7:15 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:15 pm
  • Uruguay: 7:15 pm
  • Chile (Santiago): 6:15 pm
  • Paraguay: 7:15 pm
  • Bolivia: 6:15 pm
  • Venezuela: 6:15 pm
  • Ecuador: 5:15 pm
  • Perú: 5:15 pm
  • Colombia: 5:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Paraguay vs. Nicaragua?

Este viernes 5 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Paraguay vs. Nicaragua por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Nicaragua: NicaSports
  • Paraguay: GEN, Tigo Sports, Unicanal, Trece
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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