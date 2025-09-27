Las selecciones de Panamá y Paraguay abren fuegos en el Grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2020. El encuentro se disputará este sábado 27 de septiembre, a partir de las 20:00 horas de Asunción (18:00 en Ciudad de Panamá; 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT) , en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso, Chile. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmitirán el partido? Aquí te compartimos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea desde tu teléfono celular, computadora, tablet o Smart TV, sin importar en qué país te encuentres.

En Paraguay, GEN Televisión tiene los derechos de transmisión de la Albirroja Sub-20, mientras que en Panamá la cobertura de los Canaleros estará disponible en múltiples señales: Medcom GO, ViX, RPC TV, Tigo Sports y TV Max.

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas ver el Paraguay-Panamá, podrás disfrutarlo a través de diversas opciones como fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, FOX One y FOX Soccer Plus.

En México y en países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá, el duelo entre Paraguay y Panamá se transmitirá en ViX Plus.

Amazon Prime Video también ofrecerá la cobertura del encuentro en México.

Asimismo, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports, junto con la plataforma de streaming de DIRECTV, se encargarán de transmitir el Paraguay-Panamá en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Uruguay.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Paraguay vs. Panamá por el Mundial Sub-20?

Países Horario Canales TV / Streaming Paraguay 20:00 GEN Panamá 18:00 ViX Plus Estados Unidos 7 pm ET / 4 pm PT fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, FOX One y FOX Soccer Plus México 17:00 ViX Plus y Amazon Prime Video Costa Rica 17:00 ViX Plus El Salvador 17:00 ViX Plus Nicaragua 17:00 ViX Plus Honduras 17:00 ViX Plus Guatemala 17:00 ViX Plus Perú 18:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 18:00 NAICOM y Telemundo Ecuador 18:00 DIRECTV Sports y DGO Rep. Dominicana 19:00 ViX Plus Puerto Rico 19:00 NAICOM y Telemundo Venezuela 19:00 DIRECTV Sports y DGO Argentina 20:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 20:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 20:00 DIRECTV Sports y DGO