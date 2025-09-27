VALPARAÍSO (CHILE), 27/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre Paraguay y Panamá este sábado 27 de septiembre por la jornada 1 de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025. Foto de Noé Yactayo para MAG
Las selecciones de Panamá y Paraguay abren fuegos en el Grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2020. El encuentro se disputará este sábado 27 de septiembre, a partir de las 20:00 horas de Asunción (18:00 en Ciudad de Panamá; 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT), en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso, Chile. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmitirán el partido? Aquí te compartimos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea desde tu teléfono celular, computadora, tablet o Smart TV, sin importar en qué país te encuentres.

En Paraguay, GEN Televisión tiene los derechos de transmisión de la Albirroja Sub-20, mientras que en Panamá la cobertura de los Canaleros estará disponible en múltiples señales: Medcom GO, ViX, RPC TV, Tigo Sports y TV Max.

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas ver el Paraguay-Panamá, podrás disfrutarlo a través de diversas opciones como fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, FOX One y FOX Soccer Plus.

En México y en países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá, el duelo entre Paraguay y Panamá se transmitirá en ViX Plus.

Amazon Prime Video también ofrecerá la cobertura del encuentro en México.

Asimismo, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports, junto con la plataforma de streaming de DIRECTV, se encargarán de transmitir el Paraguay-Panamá en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Uruguay.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Paraguay vs. Panamá por el Mundial Sub-20?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Paraguay20:00GEN
Panamá18:00ViX Plus
Estados Unidos7 pm ET / 4 pm PTfuboTV, Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, FOX One y FOX Soccer Plus
México17:00ViX Plus y Amazon Prime Video
Costa Rica17:00ViX Plus
El Salvador17:00ViX Plus
Nicaragua17:00ViX Plus
Honduras17:00ViX Plus
Guatemala17:00ViX Plus
Perú18:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia18:00NAICOM y Telemundo
Ecuador18:00DIRECTV Sports y DGO
Rep. Dominicana19:00ViX Plus
Puerto Rico19:00NAICOM y Telemundo
Venezuela19:00DIRECTV Sports y DGO
Argentina20:00DIRECTV Sports y DGO
Chile20:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay20:00DIRECTV Sports y DGO
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

