La emoción de los Playoffs llega este domingo 11 de enero de 2026 con un duelo generacional imperdible en la Ronda de Comodines. Drake Maye y los New England Patriots, sembrados número 2 de la AFC, reciben en el Gillette Stadium a Justin Herbert y los Los Angeles Chargers. Este choque de “pistoleros” promete ser el evento estelar del fin de semana, con ambos mariscales buscando su primera victoria en postemporada bajo las luces del primetime. No te pierdas ni un segundo de esta batalla que definirá quién sigue en el camino al Super Bowl LX.

Para los aficionados en Estados Unidos, la patada inicial será a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT a través de la señal de NBC y en streaming por Peacock. Si prefieres la cobertura en español, Telemundo y Universo tendrán la transmisión en vivo para toda la comunidad hispana. Los Patriots llegan con una racha impresionante de 14-3, pero los Chargers de Jim Harbaugh han demostrado ser letales como visitantes. Asegúrate de conectar tus dispositivos temprano para disfrutar del análisis previo y toda la intensidad del fútbol americano de enero.

Si sintonizas desde México, el partido comienza a las 7:00 p.m. (tiempo del centro) y tendrás múltiples opciones para verlo legalmente. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, además de las señales de paga en ESPN y la plataforma Disney+. También puedes seguir cada jugada mediante el NFL Game Pass en DAZN para una experiencia completa. Prepárate para una noche histórica donde la nueva era de los Pats se mide ante la poderosa defensiva de los “Bolts” en un juego de vida o muerte.

Los Pats aseguraron el segundo puesto general de la AFC con un récord de 14-3, mientras que los Chargers terminaron con un récord de 11-6, justo detrás de los Broncos en la AFC Oeste. | Crédito: nfl.com

¿A qué hora juega Patriots vs. Chargers? Fecha y horarios de la Ronda de Comodines de NFL 2026

El partido de la Ronda de Comodines de NFL 2026 entre New England Patriots vs. Los Angeles Chargers está programado para el domingo 11 de enero de 2026 en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. El kick-off empezará a partir de la 8:00 pm ET (5:00 pm PT) en Estados Unidos.

Horario de Patriots vs. Chargers por la Ronda de Comodines de NFL 2026 en Estados Unidos

8:00 pm ET: horario del Centro

7:00 pm CT: horario del Centro

6:00 pm MT: horario de Montaña

5:00 pm PT: horario del Pacífico

Los New England Patriots regresan a los playoffs por primera vez desde 2021 y se enfrentarán a Los Angeles Chargers en la ronda de comodines. | Crédito: nfl.com

Horario de Patriots vs. Chargers por Ronda de Comodines de NFL 2026 en otros países del mundo

19:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

20:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá, Haití y Cuba

21:00 horas de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia

22:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay

¿Dónde ver Patriots vs. Chargers desde USA?

El juego Patriots vs. Chargers se transmitirá en Estados Unidos por la señal de NBC, Peacock, Universo y NFL+ por streaming, mientras que en Latinoamérica y el resto del mundo se podrá disfrutar a través de NFL GamePass.