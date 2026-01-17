Estamos a un solo paso de conocer a los campeones de cada conferencia en la NFL 2026 y este fin de semana inicia la Ronda Divisional. Aquí te contaré a qué hora juegan y qué canal transmite New England Patriots vs. Houston Texans, que se enfrentarán este domingo 18 de enero por la Liga Americana de la NFL , desde el Gillette Stadium.

Cabe señalar que los Patriots vienen de quedar segundos en la fase regular de su conferencia y eliminaron en la ronda previa por 16-3 a los Chargers. Por su parte, los Texans apabullaron por 30-6 a los Steelers y se presentan como un rival peligroso para uno de los candidatos a lograr el Super Bowl.

¿A qué hora juega Patriots vs. Texans EN VIVO por Ronda Divisional de NFL 2026?

El juego de la Ronda Divisional entre New England Patriots vs. Houston Texans iniciará este domingo 18 de enero desde las 2:00 p.m. hora CDMX o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, por lo que deberás estar atento a la programación local para seguir el minuto a minuto.

¿Qué canal transmite Patriots vs. Texans EN VIVO por Ronda Divisional de NFL 2026?

Si te encuentras en México, hay buenas noticias para ti: el juego Patriots vs. Texans será transmitido en señal abierta a través del Canal 5 de Televisa y también en señal de paga mediante TUDN.

De otro lado, si vives en Estados Unidos, podrás ver el juego de Patriots vs. Texans a través de ESPN y ABC, ambas señales en inglés que transmitirán este encuentro de la Ronda Divisional.

¿A quién enfrentará el ganador de New England Patriots vs. Houston Texas?

Estamos a un solo paso del Super Bowl 2026. El ganador de la llave de New England Patriots vs. Houston Texas chocará en la final de la Liga Americana de la NFL contra el ganador de la serie de Denver Broncos vs. Buffalo Bills, una llave de pronóstico reservado que se vivirá el sábado 17 de enero.

