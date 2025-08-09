Peñarol y Nacional protagonizarán este sábado 9 de agosto de 2025 una nueva edición del clásico más esperado del fútbol uruguayo. El duelo, correspondiente a la segunda fecha de la Liga Uruguaya, se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, escenario donde la tensión y la historia siempre se hacen presentes.
A pesar de que el partido se jugará sin público por disposiciones de seguridad, la pasión que rodea a este enfrentamiento no se apagará. Miles de aficionados seguirán cada jugada a través de la televisión y las plataformas de streaming, en una cita que promete emociones fuertes.
Ambos equipos buscarán mucho más que tres puntos: un triunfo en el clásico significa un impulso anímico importante y la oportunidad de dejar tocado al eterno rival. Por eso, este choque se vive con la misma intensidad dentro y fuera del campo, trascendiendo fronteras y despertando interés en todo el continente.
¿A qué hora se juega el Peñarol vs Nacional?
|País / Región
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|México
|12:00
|España
|19:00
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|15:00
|Chile, Bolivia, Venezuela
|14:00
|Perú, Colombia, Ecuador
|13:00
¿Dónde ver el Peñarol vs Nacional en vivo?
- Uruguay: VTV+ Plus, Disney Plus Premium
- Latinoamérica: Disney Plus Premium, GOLTV
- España y resto del mundo: GOLTV Play
- Estados Unidos: Fanatiz USA, GOLTV