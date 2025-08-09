Peñarol y Nacional disputan una nueva edición del clásico uruguayo en el Estadio Campeón del Siglo, válido por la segunda fecha de la Liga Uruguaya 2025. (Foto: Serie Río de la Plata / Composición Mag)
Andrés Manrique
Peñarol y Nacional protagonizarán este sábado 9 de agosto de 2025 una nueva edición del clásico más esperado del fútbol uruguayo. El duelo, correspondiente a la segunda fecha de la Liga Uruguaya, se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, escenario donde la tensión y la historia siempre se hacen presentes.

A pesar de que el partido se jugará sin público por disposiciones de seguridad, la pasión que rodea a este enfrentamiento no se apagará. Miles de aficionados seguirán cada jugada a través de la televisión y las plataformas de streaming, en una cita que promete emociones fuertes.

Ambos equipos buscarán mucho más que tres puntos: un triunfo en el clásico significa un impulso anímico importante y la oportunidad de dejar tocado al eterno rival. Por eso, este choque se vive con la misma intensidad dentro y fuera del campo, trascendiendo fronteras y despertando interés en todo el continente.

¿A qué hora se juega el Peñarol vs Nacional?

País / RegiónHora
Estados Unidos (ET)13:00
México12:00
España19:00
Argentina, Uruguay, Paraguay15:00
Chile, Bolivia, Venezuela14:00
Perú, Colombia, Ecuador13:00

¿Dónde ver el Peñarol vs Nacional en vivo?

  • Uruguay: VTV+ Plus, Disney Plus Premium
  • Latinoamérica: Disney Plus Premium, GOLTV
  • España y resto del mundo: GOLTV Play
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, GOLTV
