Peñarol y Nacional se enfrentarán en una edición más del Clásico de Uruguay este domingo 30 de agosto a partir de las 2:30 pm ET / 12:30 pm Tiempo del Centro de México / 11:30 am PT en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, en partido válido por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya. Los Carboneros de Diego Aguirre llegan en un momento futbolístico consolidado, liderando la proyección anual y con la tranquilidad de un proceso firme tras vencer entre semana a Montevideo City Torque por la mínima diferencia por la Copa AUF Uruguay jugando con un equipo alternativo para cuidar titulares y en la fecha pasada igualó 0-0 ante Deportivo Maldonado. Los Albos, por su parte, atraviesan un presente más complejo y con urgencias deportivas (acumula 3 puntos en sus tres últimos partidos), las mismas que espera superar con el estreno oficial en el plano local de Daniel Carreño como nuevo director técnico, buscando enderezar el rumbo. A continuación, te comparto la lista de horarios por país y qué canales de TV señal abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir el partido Peñarol vs. Nacional en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

MONTEVIDEO, MONTEVIDEO, URUGUAY (29-08-2026).- VTV PLUS transmitirá EN VIVO y por internet el partido entre Nacional contra Peñarol por AUF TV y VTV desde el Estadio Campeón del Siglo. FOTO: Imagen creada por Copilot.

¿A qué hora ver EN VIVO Peñarol vs. Nacional por el Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Peñarol vs. Nacional por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya este domingo 30 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:30 pm

Estados Unidos (CT): 1:30 pm

Estados Unidos (MT): 12:30 pm

Estados Unidos (PT): 11:30 am

México (CDMX): 12:30 pm

Costa Rica: 12:30 pm

El Salvador: 12:30 pm

Guatemala: 12:30 pm

Honduras: 12:30 pm

Nicaragua: 12:30 pm

Panamá: 1:30 pm

Ecuador: 1:30 pm

Perú: 1:30 pm

Colombia: 1:30 pm

Puerto Rico: 2:30 pm

República Dominicana: 2:30 pm

Bolivia: 2:30 pm

Venezuela: 2:30 pm

Chile: 2:30 pm

Argentina: 3:30 pm

Brasil (Brasilia): 3:30 pm

Uruguay: 3:30 pm

Paraguay: 3:30 pm

España: 8:30 pm

Peñarol y Nacional protagonizarán una edición más del clásico charrúa por el Campeonato Uruguayo 2026 de la Liga AUF. | Crédito: latinamerica.espnpressroom.com / Composición Depor

¿Qué canal transmite EN VIVO Peñarol vs. Nacional por el Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya ?

Este domingo 30 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Peñarol vs. Nacional válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya a través Disney+ en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica; y en Uruguay también a través de DIRECTV Sports y Antel TV.