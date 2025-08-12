Uno de los enfrentamientos más esperados de la Copa Libertadores 2025 se vive hoy cuando Peñarol reciba a Racing Club por la ida de octavos de final. Dos gigantes del fútbol sudamericano se medirán en un partido que promete ser una auténtica final anticipada hoy, martes 12 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo (Montevideo), a partir de las 21:30 (hora de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) . La intensidad y la pasión serán protagonistas en un duelo donde cada balón dividido contará.

Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, llega con una gran racha y confianza tras golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo. Los carboneros, con cinco títulos de Copa Libertadores en su historia (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987), son un símbolo de la “Garra Charrúa” y un rival difícil para cualquiera. Con figuras como Brayan Cortés en el arco y Leo Fernández en la creación, Peñarol buscará imponer su localía para llevar ventaja a Argentina.

Por otro lado, Racing Club de Gustavo Costas llega con hambre de gloria continental. La Academia, que ganó la Libertadores en 1967, ha demostrado su poder ofensivo con un promedio de 2.3 goles por partido en la fase de grupos. A pesar de algunas bajas importantes por lesión, el equipo argentino viene de ganar 7 de sus últimos 8 encuentros y buscará aprovechar su velocidad y contundencia para romper la defensa aurinegra.

Este duelo, clave en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se jugará el martes 12 de agosto, y la expectativa es máxima tanto en Uruguay como en toda América Latina. A continuación, te contamos los horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo.

Peñarol y Racing se enfrentan hoy 12 de agosto por la Copa Libertadores 2025. Conoce horarios y canales para ver el partido EN VIVO. (Imagen: Conmebol)

¿A qué hora juega Peñarol vs Racing en Estados Unidos, México y Sudamérica?

País / Región Hora Argentina / Uruguay 21:30 Chile / Bolivia / Venezuela 20:30 Colombia / Ecuador / Perú 19:30 México / Centroamérica 18:30 Estados Unidos (Hora Este - ET) 20:30 España 02:00 (miércoles 13 de agosto)

¿En qué canales ver Peñarol vs Racing en Estados Unidos, México y Sudamérica?

Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney+ (streaming)

ESPN (TV) y Disney+ (streaming) México: Disney Premium

Disney Premium Estados Unidos: Fanatiz USA, ViX, FuboTV, Tubi

Fanatiz USA, ViX, FuboTV, Tubi España: LaLiga+

Con esta guía de horarios y canales, podrás disfrutar en vivo del enfrentamiento entre Peñarol y Racing, uno de los choques más emocionantes de la Copa Libertadores 2025. ¡No te lo pierdas!