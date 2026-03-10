Philadelphia Union y Club América prometen hacer vibrar a los más de 18,500 espectadores que abarrotarán las cuatro tribunas del coloso Subaru Park de la ciudad de Chester, Pensilvania, cuando se enfrenten este martes 10 de marzo (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) por el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? Aquí te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos, el cotejo entre Philadelphia Union y Club América se transmitirá en vivo y en directo por FOX Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por FOX Sports 1, ESPN 2 Caribbean, Disney Plus Premium Caribbean, ViX y NAICOM.
Si vives en México y deseas apoyar a Las Águilas del América durante el encuentro ante Philadelphia Union, tu mejor opción será FOX One en streaming y, también, la aplicación FOX Sports App. En el resto de países de Latinoamérica, la cobertura del partido estará en manos de ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Philadelphia Union vs. Club América por Concachampions 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|7 p.m. ET /4 p.m. PT
|FOX Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
|México
|17:00
|FOX Sports 1, ESPN 2 Caribbean, Disney Plus Premium Caribbean, ViX y NAICOM
|Costa Rica
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|18:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|18:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|18:00
|ESPN y Disney Plus Premium