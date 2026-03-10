CHESTER, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 10/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Philadelphia Union y Club América este martes 10 de marzo por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMAGEN DE AFP
Philadelphia Union y Club América prometen hacer vibrar a los más de 18,500 espectadores que abarrotarán las cuatro tribunas del coloso Subaru Park de la ciudad de Chester, Pensilvania, cuando se enfrenten este martes 10 de marzo (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) por el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? Aquí te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Philadelphia Union y Club América se transmitirá en vivo y en directo por FOX Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por FOX Sports 1, ESPN 2 Caribbean, Disney Plus Premium Caribbean, ViX y NAICOM.

Si vives en México y deseas apoyar a Las Águilas del América durante el encuentro ante Philadelphia Union, tu mejor opción será FOX One en streaming y, también, la aplicación FOX Sports App. En el resto de países de Latinoamérica, la cobertura del partido estará en manos de ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Philadelphia Union vs. Club América por Concachampions 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos7 p.m. ET /4 p.m. PTFOX Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
México17:00FOX Sports 1, ESPN 2 Caribbean, Disney Plus Premium Caribbean, ViX y NAICOM
Costa Rica17:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala17:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador17:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua17:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú18:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile18:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina18:00ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

