Porto recibirá al Manchester City en el Estádio do Dragão por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre a partir de las 8:00 pm hora de Portugal y Reino Unido / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT , marcando el inicio de una nueva era europea para ambos clubes, con Francesco Farioli al mando de los Dragões y Enzo Maresca liderando el banquillo de los Citizens tras la era de Pep Guardiola. ¿Quieres ver el partido Porto vs. Manchester City en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

¿A qué hora juega Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-27?

El Porto vs. Manchester City del martes 8 de septiembre de 2026 se juega a las 21:00 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 21:00 México (CDMX) 13:00 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 15:00 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 14:00 Estados Unidos – MT (Denver) 13:00 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 12:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Colombia (Bogotá) 14:00 Perú (Lima) 14:00 Ecuador (Quito) 14:00 Venezuela (Caracas) 15:00 Bolivia (La Paz) 15:00 Chile (Santiago) 15:00 Argentina (Buenos Aires) 16:00 Brasil (São Paulo) 16:00 Paraguay (Asunción) 16:00 Uruguay (Montevideo) 16:00

¿Qué canal TV transmite el partido Porto vs. Manchester City EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Porto vs. Manchester City de este martes 8 de septiembre de 2026 (Jornada 1 de UEFA Champions League 2026-27) se verá en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y FOX One/FOX+ según el territorio.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos TUDN USA Paramount+, TUDN.com, TUDN App, ViX México -- FOX One, FOX+ Guatemala ESPN 5 Norte Disney+ Premium Norte Honduras ESPN 5 Norte Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN 5 Norte Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN 5 Norte Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN 5 Norte Disney+ Premium Norte Panamá ESPN 5 Norte Disney+ Premium Norte Colombia ESPN 5 Sur Disney+ Premium Sur Perú ESPN 5 Sur Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN 5 Sur Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN 5 Sur Disney+ Premium Chile Chile ESPN 5 Sur Disney+ Premium Chile Argentina Fox Sports Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN 5 Sur Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN 5 Sur Disney+ Premium Argentina Brasil Space Brazil Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Fecha, hora, TV y online para ver Porto vs. Manchester City

Porto y Manchester City se enfrentarán en la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026-27 . El partido se llevará a cabo el martes 8 de septiembre a las 3:00 pm ET / 1:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

Partido : Porto vs. Manchester City

: Porto vs. Manchester City Fase : Jornada 1 de la fase de liga

: Jornada 1 de la fase de liga Torneo : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Fecha : Martes, 08 de septiembre de 2026

: Martes, 08 de septiembre de 2026 Horario : 21:00 horas en España

: 21:00 horas en España Sede: Estádio do Dragão de Porto, Portugal