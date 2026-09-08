FC Porto y Manchester City se enfrentarán por la UEFA Champions League 2026-27 en el Estádio do Dragão de Portugal. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag
FC Porto y Manchester City se enfrentarán por la UEFA Champions League 2026-27 en el Estádio do Dragão de Portugal. | Crédito: Manchester City / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Porto recibirá al Manchester City en el Estádio do Dragão por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre a partir de las 8:00 pm hora de Portugal y Reino Unido / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT, marcando el inicio de una nueva era europea para ambos clubes, con Francesco Farioli al mando de los Dragões y Enzo Maresca liderando el banquillo de los Citizens tras la era de Pep Guardiola. ¿Quieres ver el partido Porto vs. Manchester City en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

¿A qué hora juega Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-27?

El Porto vs. Manchester City del martes 8 de septiembre de 2026 se juega a las 21:00 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)21:00
México (CDMX)13:00
Estados Unidos – ET (NY, Miami)15:00
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)14:00
Estados Unidos – MT (Denver)13:00
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)12:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia (Bogotá)14:00
Perú (Lima)14:00
Ecuador (Quito)14:00
Venezuela (Caracas)15:00
Bolivia (La Paz)15:00
Chile (Santiago)15:00
Argentina (Buenos Aires)16:00
Brasil (São Paulo)16:00
Paraguay (Asunción)16:00
Uruguay (Montevideo)16:00

¿Qué canal TV transmite el partido Porto vs. Manchester City EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Porto vs. Manchester City de este martes 8 de septiembre de 2026 (Jornada 1 de UEFA Champions League 2026-27) se verá en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y FOX One/FOX+ según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosTUDN USAParamount+, TUDN.com, TUDN App, ViX
México--FOX One, FOX+
GuatemalaESPN 5 NorteDisney+ Premium Norte
HondurasESPN 5 NorteDisney+ Premium Norte
El SalvadorESPN 5 NorteDisney+ Premium Norte
NicaraguaESPN 5 NorteDisney+ Premium Norte
Costa RicaESPN 5 NorteDisney+ Premium Norte
PanamáESPN 5 NorteDisney+ Premium Norte
ColombiaESPN 5 SurDisney+ Premium Sur
PerúESPN 5 SurDisney+ Premium Chile
EcuadorESPN 5 SurDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN 5 SurDisney+ Premium Chile
ChileESPN 5 SurDisney+ Premium Chile
ArgentinaFox Sports ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN 5 SurDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN 5 SurDisney+ Premium Argentina
BrasilSpace BrazilZapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Fecha, hora, TV y online para ver Porto vs. Manchester City

Porto y Manchester City se enfrentarán en la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026-27. El partido se llevará a cabo el martes 8 de septiembre a las 3:00 pm ET / 1:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

  • Partido: Porto vs. Manchester City
  • Fase: Jornada 1 de la fase de liga
  • Torneo: UEFA Champions League 2026-27
  • Fecha: Martes, 08 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas en España
  • Sede: Estádio do Dragão de Porto, Portugal
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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