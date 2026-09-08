Porto recibirá al Manchester City en el Estádio do Dragão por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre a partir de las 8:00 pm hora de Portugal y Reino Unido / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT, marcando el inicio de una nueva era europea para ambos clubes, con Francesco Farioli al mando de los Dragões y Enzo Maresca liderando el banquillo de los Citizens tras la era de Pep Guardiola. ¿Quieres ver el partido Porto vs. Manchester City en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.
¿A qué hora juega Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-27?
El Porto vs. Manchester City del martes 8 de septiembre de 2026 se juega a las 21:00 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.
|País / Ciudad
|Hora local del partido
|España (Barcelona/Madrid)
|21:00
|México (CDMX)
|13:00
|Estados Unidos – ET (NY, Miami)
|15:00
|Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)
|14:00
|Estados Unidos – MT (Denver)
|13:00
|Estados Unidos – PT (Los Ángeles)
|12:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia (Bogotá)
|14:00
|Perú (Lima)
|14:00
|Ecuador (Quito)
|14:00
|Venezuela (Caracas)
|15:00
|Bolivia (La Paz)
|15:00
|Chile (Santiago)
|15:00
|Argentina (Buenos Aires)
|16:00
|Brasil (São Paulo)
|16:00
|Paraguay (Asunción)
|16:00
|Uruguay (Montevideo)
|16:00
¿Qué canal TV transmite el partido Porto vs. Manchester City EN VIVO por TV y Streaming Online?
El Porto vs. Manchester City de este martes 8 de septiembre de 2026 (Jornada 1 de UEFA Champions League 2026-27) se verá en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y FOX One/FOX+ según el territorio.
|Región / País
|Canales de TV principales
|Streaming oficial / apps
|Estados Unidos
|TUDN USA
|Paramount+, TUDN.com, TUDN App, ViX
|México
|--
|FOX One, FOX+
|Guatemala
|ESPN 5 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|ESPN 5 Norte
|Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN 5 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|ESPN 5 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Costa Rica
|ESPN 5 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Panamá
|ESPN 5 Norte
|Disney+ Premium Norte
|Colombia
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Sur
|Perú
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Chile
|Argentina
|Fox Sports Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN 5 Sur
|Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|Space Brazil
|Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
Fecha, hora, TV y online para ver Porto vs. Manchester City
Porto y Manchester City se enfrentarán en la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026-27. El partido se llevará a cabo el martes 8 de septiembre a las 3:00 pm ET / 1:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.
- Partido: Porto vs. Manchester City
- Fase: Jornada 1 de la fase de liga
- Torneo: UEFA Champions League 2026-27
- Fecha: Martes, 08 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas en España
- Sede: Estádio do Dragão de Porto, Portugal