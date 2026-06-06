La selección de fútbol de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, busca asegurar su boleto al Mundial 2026 con dos victorias en noviembre. Por eso el primer rival a vencer es la escuadra de Irlanda. Hay que decir que el combinado luso arrancó su campaña clasificatoria con un récord del 100% gracias a importantes triunfos sobre Armenia y Hungría. Por otro lado, The boys in green, clasificados en el puesto 61 de la FIFA, enfrentan un panorama complicado tras la derrota ante Armenia, lo que disminuye drásticamente sus chances de clasificar a su primer Mundial desde 2002. Dado que Irlanda no ha vencido a Portugal desde 2005, cualquier resultado positivo que obtengan hoy sería considerado una enorme sorpresa. El enfrentamiento empieza a las 1:45 pm CT / 2:45 pm ET en el Aviva Stadium, que se ubica en la ciudad de Dublín . Si vives en Estados Unidos y México, conoce los horarios de inicio y en qué canales de TV ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

¿A qué hora y en qué canal ver Portugal vs. Chile EN VIVO con Cristiano Ronaldo en México?

El partido Portugal vs. Chile por amistoso internacional se jugará en Lisboa a las 11:45 am (Tiempo del Centro de CDMX). La transmisión estará disponible en Sky Sports, Sky+ e izzi, señal que cuenta con los derechos de la competición en territorio mexicano.

De esta manera, los aficionados podrán seguir EN VIVO y EN DIRECTO este gran encuentro desde la comodidad de sus hogares o a través de la app de Sky Go para dispositivos móviles.

¿A qué hora y dónde ver Portugal - Chile EN VIVO ONLINE en USA?

En Estados Unidos, el duelo entre Portugal vs. Chile comenzará a las 1:45 p.m. ET / 12:45 p.m. CT / 11:45 a.m. MT / 10:45 a.m. PT , horarios que permiten disfrutar del encuentro tanto en la costa este como en la costa oeste.

El compromiso será transmitido por streaming a través de fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi, opciones ideales para seguir el partido en cualquier dispositivo dentro del territorio estadounidense.

¿A qué hora y qué canales transmiten Portugal vs. Chile en otros países?

Conoce qué canales de TV en Latinoamérica y España también pasan el partido entre Portugal vs. Chile EN VIVO con Cristiano Ronaldo oline , por amistoso internacional válido por fecha FIFA.

PAÍSES HORA CANALES TV / STREAMING Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 02:45 pm ESPN y Disney+ Premium Bolivia y Venezuela 01:45 pm Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium Colombia, Perú y Ecuador 12:45 pm ESPN y Disney+ Premium España 07:45 pm VPN para acceder a cualquier plataforma online

Alineaciones confirmadas del Portugal vs. Chile

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo. Chile: Lawrence Vigouroux; Ian Gargues, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Igor Lichnovsky; Darío Osorio, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Ben Brereton Díaz; Javier Altamirano, Felipe Faúndez.