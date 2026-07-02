En el Estadio Toronto, las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. Como es un partido imperdible, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Portugal vs. Croacia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:00 pm
- Estados Unidos (CT): 6:00 pm
- Estados Unidos (MT): 5:00 pm
- Estados Unidos (PT): 4:00 pm
- España: 1:00 am del viernes 3 de julio
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 7:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Portugal vs. Croacia?
El Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen
- Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes