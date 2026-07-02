En el Estadio Toronto, las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. Como es un partido imperdible, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Portugal vs. Croacia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del viernes 3 de julio

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Portugal vs. Croacia?

El Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen

Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes