La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, afronta con gran optimismo sus próximos compromisos de las Eliminatorias al Mundial 2026, buscando sellar su clasificación automática con victorias ante República de Irlanda y Hungría. Con seis puntos de seis posibles, la Seleção se encuentra en una posición dominante en el Grupo F. Para esta doble fecha de local, Martínez convocó a 25 jugadores, incluyendo el regreso del delantero del Milán, Rafael Leão, y el buen momento de Matheus Nunes (Manchester City), mientras que Nuno Tavares (PSG) es baja por lesión. La ofensiva lusa volverá a ser liderada por el eterno Cristiano Ronaldo, quien, a sus 40 años, sigue haciendo historia y buscará sumar a su récord de 141 anotaciones internacionales para superar el récord de goleo en Eliminatorias Mundialistas. El enfrentamiento será este sábado 11 de octubre desde las 1:45 pm CT / 2:45 pm ET desde el Estadio Jose Alvalade, ubicado en la ciudad de Lisboa . Si vives en Estados Unidos y México, conoce los horarios de inicio y en qué canales de TV ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Con dos triunfos en dos partidos, Portugal lidera el Grupo F de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con seis puntos. | Crédito: Seleções de Portugal / Facebook

¿A qué hora y en qué canal ver Portugal vs. Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo en México?

El partido Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias UEFA 2026 se jugará en México a las 12:45 pm (hora del centro del país). La transmisión estará disponible en Sky Sports, señal que cuenta con los derechos de la competición en territorio mexicano.

De esta manera, los aficionados podrán seguir EN VIVO y EN DIRECTO este gran encuentro desde la comodidad de sus hogares o a través de la app de Sky Go para dispositivos móviles.

¿A qué hora y dónde ver Portugal-Irlanda EN VIVO ONLINE en USA?

En Estados Unidos, el duelo entre Portugal vs. Irlanda comenzará a las 2:45 p.m. ET / 1:45 p.m. CT / 12:45 p.m. MT / 11:45 a.m. PT , horarios que permiten disfrutar del encuentro tanto en la costa este como en la costa oeste.

El compromiso será transmitido en televisión por Fubo Sports Network, mientras que los usuarios de streaming podrán verlo por fuboTV, Amazon Prime Video y ViX, opciones ideales para seguir el partido en cualquier dispositivo dentro del país.

Con un empate y una derrota en dos encuentros, Irlanda se ubica en el fondo del Grupo F de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con una unidad. | Crédito: FAIreland / Facebook

¿A qué hora y qué canales transmiten Portugal vs. Irlanda en otros países?

Conoce qué canales de TV en Latinoamérica y España también pasan el partido entre Portugal vs. Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo oline , por las Eliminatorias UEFA 2026.

PAÍSES HORA CANALES TV / STREAMING Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 03:45 pm ESPN y Disney+ Premium Chile, Bolivia y Venezuela 02:45 pm ESPN y Disney+ Premium Colombia, Perú y Ecuador 01:45 pm ESPN y Disney+ Premium España 08:45 pm VPN para acceder a cualquier plataforma online

Alineaciones posibles del Portugal vs. Irlanda

Portugal : Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Días, Rúben Neves, João Cancelo; João Neves, Vítor Ferreira (Vitinha); Pedro Neto, Bruno Miguel Borges Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Días, Rúben Neves, João Cancelo; João Neves, Vítor Ferreira (Vitinha); Pedro Neto, Bruno Miguel Borges Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Irlanda: Caoimhín Kelleher; Dara O’Shea, Nathan Collins, Jake O’Brien; Ryan Manning, Jason Knight, Josh Cullen, Chiedozie Ogbene; Finn Azaz, Jack Taylor; Evan Ferguson.