El cruce entre el Paris Saint‑Germain y el Chelsea FC promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026. El encuentro de ida se disputará este miércoles 11 de marzo en el Parc des Princes de París, donde ambos clubes comenzarán una serie clave con el objetivo de acercarse a los cuartos de final del torneo europeo. Se trata de un enfrentamiento entre dos potencias que buscan recuperar protagonismo en la competición más importante de clubes del continente.

El Paris Saint‑Germain llega a esta fase tras una sólida campaña en la fase de liga de la Champions, donde logró asegurar su presencia en los octavos de final gracias a su capacidad ofensiva y a un plantel que combina juventud con jugadores de experiencia internacional. El equipo parisino también ha mantenido un buen ritmo competitivo en la Ligue 1, lo que le permite encarar esta eliminatoria con confianza y con la intención de hacerse fuerte en casa en el primer capítulo de la serie.

Por su parte, el Chelsea FC afronta esta eliminatoria con la ambición de volver a competir al máximo nivel europeo. El club londinense logró avanzar hasta los octavos tras una campaña exigente en la fase inicial del torneo y ahora busca dar un golpe de autoridad ante uno de los rivales más complejos del cuadro. Con un plantel joven y dinámico que ha mostrado crecimiento a lo largo de la temporada, los “blues” intentarán sacar un resultado positivo en París antes del decisivo partido de vuelta en Inglaterra.

PSG, dirigido por Luis Enrique, es el actual campeón de la UEFA Champions League (Foto: @PSG_inside)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG vs. Chelsea en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el PSG vs. Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canales transmiten el PSG vs. Chelsea EN VIVO en EE. UU., México y España?

En México, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea FC por los octavos de final de la UEFA Champions League podrá seguirse en televisión y streaming a través de FOX One, una de las señales que posee los derechos de transmisión del torneo en el país. Además, algunos encuentros del certamen europeo también pueden verse mediante plataformas digitales asociadas a las cadenas que transmiten la Champions League.

En Estados Unidos, los aficionados tendrán la posibilidad de ver el encuentro por la señal de UniMás y TUDN, además del streaming disponible en el sitio web y la aplicación oficial de TUDN. Por su parte, en España el compromiso será transmitido por Movistar Liga de Campeones y la plataforma Movistar Plus, que cuenta con los derechos de emisión del torneo en territorio español.

PSG vs. Chelsea EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026 Lugar: Parque De Los Príncipes, París

Parque De Los Príncipes, París Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Fox One (México), TUDN USA (Estados Unidos) y Movistar Liga de Campeones (España)