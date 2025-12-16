París Saint-Germain y Flamengo se verán las caras este miércoles 17 de diciembre (11:00 horas del Tiempo de Centro; 12 p.m. ET / 9 a.m. PT) en la Gran Final de la Copa Intercontinental 2025, un duelo de campeones continentales que definirá al nuevo monarca del fútbol mundial de clubes en el Estadio Ahmed bin Ali, en Al Rayyan, Catar. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? Aquí te contamos las señales de televisión y los servicios de streaming para seguirlo en vivo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el juego entre el PSG y el Mengao se transmitirá por Fanatiz USA, beIN SPORTS en español e inglés, fuboTV, DirecTV Sports y beIN SPORTS CONNECT; mientras que los hinchas del fútbol en España, Italia, Alemania e Irlanda podrán verlo a través de la plataforma DAZN.

En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el partido entre París Saint-Germain y Flamengo se televisará por DirecTV Sports y DGO; mientras que Bolivia y Paraguay tendrán la opción de ver la final de la Copa Intercontinental 2025 vía FIFA+.

Por otro lado, México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá podrán seguir el duelo a través de FIFA+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Flamengo por Copa Intercontinental 2025?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT FuboTV, DIRECTV Sports, beIN Sports y beIN Sports Connect México 11:00 FIFA+ Costa Rica 11:00 FIFA+ El Salvador 11:00 FIFA+ Nicaragua 11:00 FIFA+ Guatemala 11:00 FIFA+ Honduras 11:00 FIFA+ Panamá 12:00 FIFA+ Perú 12:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 12:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 12:00 DIRECTV Sports y DGO Canadá 12:00 beIN Sports, Fanatiz y FuboTV Cuba 12:00 FIFA+ Venezuela 13:00 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 13:00 FIFA+ Puerto Rico 13:00 DIRECTV Sports Rep. Dominicana 13:00 FIFA+ Argentina 14:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 14:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 14:00 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 14:00 FIFA+ Reino Unido 17:00 DAZN Alemania 18:00 DAZN Italia 18:00 DAZN España 18:00 DAZN