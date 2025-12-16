AL-RAYYAN (QATAR), 17/12/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre París Saint-Germain y Flamengo este miércoles 17 de diciembre por la Gran Final de la Copa Intercontinental 2025 desde el Estadio Ahmed bin Ali, en Al-Rayyan, Qatar. FOTO DE IG: @LAGAMBETASPORTS
París Saint-Germain y Flamengo se verán las caras este miércoles 17 de diciembre (11:00 horas del Tiempo de Centro; 12 p.m. ET / 9 a.m. PT) en la Gran Final de la Copa Intercontinental 2025, un duelo de campeones continentales que definirá al nuevo monarca del fútbol mundial de clubes en el Estadio Ahmed bin Ali, en Al Rayyan, Catar. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? Aquí te contamos las señales de televisión y los servicios de streaming para seguirlo en vivo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el juego entre el PSG y el Mengao se transmitirá por Fanatiz USA, beIN SPORTS en español e inglés, fuboTV, DirecTV Sports y beIN SPORTS CONNECT; mientras que los hinchas del fútbol en España, Italia, Alemania e Irlanda podrán verlo a través de la plataforma DAZN.

En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el partido entre París Saint-Germain y Flamengo se televisará por DirecTV Sports y DGO; mientras que Bolivia y Paraguay tendrán la opción de ver la final de la Copa Intercontinental 2025 vía FIFA+.

Por otro lado, México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá podrán seguir el duelo a través de FIFA+.

¿A qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Flamengo por Copa Intercontinental 2025?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos12 p.m. ET / 9 a.m. PTFuboTV, DIRECTV Sports, beIN Sports y beIN Sports Connect
México11:00FIFA+
Costa Rica11:00FIFA+
El Salvador11:00FIFA+
Nicaragua11:00FIFA+
Guatemala11:00FIFA+
Honduras11:00FIFA+
Panamá12:00FIFA+
Perú12:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia12:00DIRECTV Sports y DGO
Ecuador12:00DIRECTV Sports y DGO
Canadá12:00beIN Sports, Fanatiz y FuboTV
Cuba12:00FIFA+
Venezuela13:00DIRECTV Sports y DGO
Bolivia13:00FIFA+
Puerto Rico13:00DIRECTV Sports
Rep. Dominicana13:00FIFA+
Argentina14:00DIRECTV Sports y DGO
Chile14:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay14:00DIRECTV Sports y DGO
Paraguay14:00FIFA+
Reino Unido17:00DAZN
Alemania18:00DAZN
Italia18:00DAZN
España18:00DAZN
