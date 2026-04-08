Paris Saint‑Germain (PSG) y Liverpool se enfrentarán en lo que promete ser uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. El encuentro de ida se disputará este miércoles 08 de abril a las 3:00 p. m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p. m. PT en el mítico Parc des Princes de París , donde ambos clubes comenzarán una serie clave con el objetivo de acercarse a la semifinal del presitigioso torneo europeo de clubes. El conjunto parisino llega encendido tras aplastar al Chelsea con un global de 8-2, consolidándose como el rival a vencer en estos cuartos de final. Por su parte, los “Reds” de Arne Slot buscan salvar una temporada irregular tras remontar de forma heroica ante el Galatasaray en Anfield. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite PSG vs. Liverpool EN VIVO, aquí tienes la guía completa para no perderte ni un solo detalle.

¿A qué hora ver EN VIVO PSG vs. Liverpool por Champions League 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el PSG vs. Liverpool por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Panamá: 2:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

¿Qué canales transmiten PSG vs. Liverpool EN VIVO por Champions League 2026 en EE. UU., México y España?

En México, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool FC por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 podrá seguirse en televisión y streaming a través de FOX One, una de las señales que posee los derechos de transmisión del torneo en el país. Además, algunos encuentros del certamen europeo también pueden verse mediante plataformas digitales asociadas a las cadenas que transmiten la Champions League.

En Estados Unidos, los aficionados tendrán la posibilidad de ver el encuentro por la señal de Paramount+ y ViX en streaming. Por su parte, en España el compromiso será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2, que cuenta con los derechos de emisión del torneo en territorio español.

PSG vs. Liverpool EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 08 de abril de 2026

Miércoles, 08 de abril de 2026 Lugar: Parque De Los Príncipes, París (Francia)

Parque De Los Príncipes, París (Francia) Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV / Streaming: Fox One (México), Paramount+ y ViX (Estados Unidos), y Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 (España)