Este viernes 20 de febrero (21:06 horas del Tiempo de Centro; 10:06 p.m. ET / 7:06 p.m. PT) , el Estadio Cuauhtémoc se convierte en el epicentro de la pasión con el duelo entre Puebla y Club América por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tras la dolorosa caída en el Clásico Nacional, las Águilas llegan urgidas de puntos para escalar desde la décima posición y sanar la herida del 1-0 ante Chivas, mientras que “La Franja” busca redimirse tras su reciente tropiezo ante Pumas. A pesar del dominio histórico azulcrema, con cuatro triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, el conjunto poblano confía en dar la sorpresa ante uno de los grandes del fútbol mexicano. ¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre azulcremas y camoteros? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero, para que vivas cada minuto de este choque imperdible.

Puebla recibe al América este viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc (Foto: Composición MAG / @ClubPueblaMX / @ClubAmerica)

En México, el encuentro entre Club Puebla y Club América se transmitirá por Azteca Siete a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, el partido Puebla-América también se podrá seguir por FOX One, cuyos usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Puebla FC vs. América podrá verse a través de ViX, TUDN USA, TUDN.com y TUDN App.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido América vs. Puebla EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 7 del Clausura 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega y qué canal transmite Puebla vs. América por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 21:06 Azteca 7 (Canal 7) y FOX One Estados Unidos 10:06 p.m. ET / 7:06 p.m. PT ViX, TUDN USA, TUDN.com y TUDN App Costa Rica 21:06 VPN El Salvador 21:06 VPN Guatemala 21:06 VPN Honduras 21:06 VPN Nicaragua 21:06 VPN Panamá 22:06 VPN Rep. Dominicana 23:06 VPN