El partido entre Puebla y Chivas de Guadalajara, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, se disputará este sábado 20 de septiembre desde el Estadio Cuauhtémoc. El cotejo comenzará a las 21:00 horas del Tiempo de Centro y promete ser un duelo atractivo, ya que los rojiblancos llegan en un momento de crecimiento futbolístico, mientras que los poblanos buscarán hacerse fuertes en casa frente a uno de los equipos más populares del país.

En cuanto a la transmisión para México, los aficionados podrán seguir el partido a través de una amplia cobertura televisiva y digital. Las señales disponibles son Azteca 7, Azteca Deportes, Amazon Prime Video, Canal FOX, Caliente TV y Tubi. De esta forma, los seguidores tendrán múltiples opciones para disfrutar del duelo desde la comodidad de su hogar o en dispositivos móviles.

En México puedes disfrutar de Amazon Prime Video por solo $99 pesos al mes o $899 al año, con acceso desde Smart TV, Fire TV, celulares, computadoras y tablets, para que vivas tus series, películas y deportes favoritos donde quieras. También cuenta con una prueba gratis para poder acceder a los partidos de las Chivas de Guadalajara.

Para quienes se encuentren en Estados Unidos y Puerto Rico, el juego se transmitirá en TUDN.con, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX Plus y TUDN USA. El silbatazo inicial será a las 11 pm ET (8 pm PT), facilitando que la numerosa afición rojiblanca radicada en el país vecino pueda presenciar el compromiso de manera legal y en alta calidad por distintas plataformas.

En Centroamérica también habrá acceso a este enfrentamiento gracias a Tubi y Azteca Deportes.

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe cumplir las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Puebla y Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
México21:00Azteca 7, Azteca Deportes, Amazon Prime Video, Canal FOX, Caliente TV y Tubi TV
Estados Unidos11 pm ET / 8 pm PTTUDN.con, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX Plus y TUDN USA
Puerto Rico23:00NAICOM, Telemundo y UNIVERSO
Costa Rica21:00Tubi TV y Azteca Deportes
El Salvador21:00Tubi TV y Azteca Deportes
Nicaragua21:00Tubi TV y Azteca Deportes
Guatemala21:00Tubi TV y Azteca Deportes
Honduras21:00Tubi TV y Azteca Deportes
Panamá22:00Tubi TV y Azteca Deportes
Rep. Dominicana21:00Tubi TV y Azteca Deportes
