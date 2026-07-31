Un partidazo en el Cuauhtémoc. Puebla se medirá contra Chivas hoy viernes 31 de julio por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo de fuerzas parejas, donde ambos equipos tienen que ganar para escalar posiciones en la tabla y calmar los cuestionamientos de sus hinchas. El cuadro Camotero llega a la contienda con una derrota y un triunfo. Si bien mostró una idea de juego, aún no logra consolidar el funcionamiento que sus fanáticos esperan.

Chivas, por su parte, también se hace presente en la contienda con una derrota y un triunfo. El emotivo triunfo ante Juárez les permitió liberar tensión. Ahora, saben que tendrán que visitar una cancha complicada, pero confían en su idea de juego para llevarse los tres puntos. A continuación, revisa los horarios y canales para ver EN VIVO este vibrante partido.

¿A qué hora juega Puebla vs. Chivas hoy?

El partido entre Puebla vs. Chivas de Guadalajara está pactado para realizarse este viernes 31 de julio a las 19:00 horas de México . Un vibrante compromiso que reunirá a dos equipos que tienen la obligación de ganar. Te compartimos los horarios por país.

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 8:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 7:00 a. m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México (CDMX): 7:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p.m.

República Dominicana: 9:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p.m.

El Salvador: 7:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

Nicaragua: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Chile (Santiago): 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Puebla vs. Chivas EN VIVO en México?

La transmisión de este emocionante partido entre Puebla vs. Chivas estará a cargo de Azteca 7 y de la APP Azteca Deportes. Indicaron que la difusión del compromiso empezará a las 18:50 horas. Además, también puedes seguir el compromiso por FOX México y FOX ONE.

¿Qué canal transmite Puebla vs. Chivas?

En Estados Unidos, el partido de Puebla contra Chivas lo puedes EN VIVO por TUDN y TUDN USA. Desde streaming, el compromiso estará disponible por TUDN APP y ViX.

En Panamá, el duelo también lo puedes seguir por la plataforma de ViX, que te llevará EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Puebla vs. Chivas desde el Cuauhtémoc.