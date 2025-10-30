El duelo Puebla vs. Cruz Azul EN VIVO marca uno de los partidos más esperados de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. (Fotos: AFP)
Andrés Manrique
El Club Puebla recibe este viernes 31 de octubre a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con realidades muy distintas: mientras La Máquina Celeste busca asegurar su lugar en la parte alta de la tabla, el conjunto camotero intenta salir del fondo de la clasificación.

Cruz Azul ocupa el tercer lugar general con 32 puntos, producto de nueve triunfos, cinco empates y una sola derrota. En cambio, Puebla marcha último con apenas 9 unidades tras 15 jornadas disputadas. Este encuentro representa una oportunidad para que los locales recuperen confianza ante un rival en gran momento.

¿A qué hora se juega el Puebla vs. Cruz Azul hoy 31 de octubre?

El partido entre Puebla y Cruz Azul se disputará la noche del viernes 31 de octubre de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc. A continuación, los horarios por país:

País / CiudadFechaHorario
MéxicoViernes 31 de octubre21:05 horas
Estados Unidos (ET)Viernes 31 de octubre23:05 horas
EspañaSábado 1 de noviembre05:05 horas

¿Dónde ver EN VIVO el Puebla vs. Cruz Azul por TV y streaming?

El encuentro será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales, dependiendo del país. Consulta las opciones disponibles:

PaísCanal de TVStreaming
MéxicoAzteca 7TV Azteca App
Estados UnidosTUDN USAViX
EspañaSin transmisiónSin transmisión

Últimos resultados de Puebla:

  • Juárez 4-4 Puebla (E)
  • América 2-1 Puebla (D)
  • Puebla 4-3 Tijuana (V)
  • Querétaro 3-1 Puebla (D)
  • Puebla 0-2 Chivas (D)

Últimos resultados de Cruz Azul:

  • Cruz Azul 2-0 Monterrey (V)
  • Necaxa 1-1 Cruz Azul (E)
  • Cruz Azul 2-1 América (V)
  • Tigres 1-1 Cruz Azul (E)
  • Tijuana 2-0 Cruz Azul (D)
