La emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026 llega con un partidazo entre Puerto Rico vs. Colombia, dos selecciones que buscan dejar huella en el diamante boricua del Hiram Bithorn Stadium. Muchos fanáticos se preguntan a qué hora juega Puerto Rico y Colombia el viernes 6 de marzo y por qué canal ver el juego EN VIVO desde EE. UU. y el resto del mundo. El encuentro se disputará en horario estelar con transmisión exclusiva por las principales cadenas deportivas. Consulta la guía local de TV para confirmar la hora exacta de inicio según tu zona para disfrutar de este duelo que promete intensidad, jugadas espectaculares y toda la pasión del béisbol caribeño y suramericano.

Fecha, hora y estadio del partido Puerto Rico vs. Colombia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El juego entre las novenas de Puerto Rico y Colombia por la Ronda 1 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol está programado para el viernes 6 de marzo de 2026 como parte oficial del calendario del prestigioso torneo pelotero. De acuerdo con la información confirmada por el comité organizador y medios especializados, el encuentro inicia en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), es decir, misma hora en Bogotá ( que comparte huso horario con el Este para este periodo ) y las 19:00 horas en la Isla del encanto .

Dónde y a qué hora ver Puerto Rico vs. Colombia EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TV y Online

La gran pregunta del aficionado boricua y colombiano es cómo seguir este juego de pelota sin perderse ni un solo instante de la acción en el diamante. Según la guía de transmisión del torneo y reportes especializados, el duelo se podrá ver en varios formatos:

Plataforma / Canal Tipo País donde aplica Cómo lo transmite Hora local del partido* FOX Deportes TV de paga Estados Unidos Transmisión en vivo en español del juego Puerto Rico vs. Colombia. 18:00 ET (Nueva York, Miami) DirecTV Stream / SlingTV Streaming OTT Estados Unidos Paquetes con FOX Deportes y/o ESPN Deportes para ver el juego online, según plan contratado. 18:00 ET Canales deportivos locales (cable) TV de paga Puerto Rico y Colombia Algunos operadores replican la señal internacional (ESPN/WAPA Deportes) en sus parrillas; la disponibilidad depende del cableoperador. 18:00 hora de Bogotá (mismo huso que ET para este periodo) / 19:00 hora de San Juan

FOX Deportes (Estados Unidos): canal en español de la familia Fox Sports que emite juegos de exhibición y todos los partidos del Clásico Mundial en territorio estadounidense.

Fubo (Estados Unidos): servicio de streaming que incluye FOX Deportes y ofrece prueba gratuita para nuevos usuarios, lo que permite ver el juego sin costo inicial si te registras desde un país donde esté disponible.

ESPN / Disney Plus y 1 Baseball Network (streaming): el partido figura en la plataforma Disney Plus Premium como evento en vivo del viernes 6 de marzo, accesible mediante suscripción digital. También se podrá disfrutar a través de la plataforma 1 Baseball Network.