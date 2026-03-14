El Daikin Park de Houston se prepara para uno de los enfrentamientos más electrizantes de la fase de eliminación directa. Este sábado 14 de marzo, a partir de las 3:00 p.m. ET el “Team Rubio” de Puerto Rico se mide ante la gran revelación del torneo, Italia, en un choque que promete definir el rumbo hacia la gloria del World Baseball Classic (WBC) 2026. El juego ser en el Daikin Park, Houston, Texas. ¿Quieres seguir el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y los horarios por región para seguir el enfrentamiento desde cualquier dispositivo móvil.

La novena puertorriqueña avanzó como sublíder del Grupo A tras despachar con autoridad a Cuba, Panamá y Colombia. Aunque el tropiezo ante Canadá en el cierre de la fase regular encendió algunas alarmas, los datos oficiales de la WBSC (World Baseball Softball Confederation) confirman la tendencia: Puerto Rico posee uno de los promedios de carreras limpias (ERA) más competitivos del certamen.

Lo de Italia ya no es una racha de suerte; es una realidad táctica. Liderar el Grupo B por encima de potencias como México y el vigente campeón, Estados Unidos, ha enviado un mensaje claro a la comunidad internacional.

¿A qué hora juega Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por el CMB 2026?

Conoce los horarios por región para ver el partido por cuartos de final entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Región / País Hora local del partido Estados Unidos – Costa Este (ET) 3:00 p. m. Estados Unidos – Costa Centro (CT) 2:00 p. m. Estados Unidos – Costa Montaña (MT) 1:00 p. m. Estados Unidos – Costa Oeste (PT) 12:00 p. m. Puerto Rico 4:00 p. m. República Dominicana 4:00 p. m. Venezuela 4:00 p. m. Bolivia 4:00 p. m. Paraguay 4:00 p. m. Argentina 5:00 p. m. Uruguay 5:00 p. m. Chile (Santiago) 4:00 p. m. o 5:00 p. m. según horario de verano vigente Perú 3:00 p. m. Colombia 3:00 p. m. Ecuador 3:00 p. m. Panamá 3:00 p. m. México (CDMX) 2:00 p. m. México (Pacífico – Tijuana) 1:00 p. m. España (Península) 8:00 p. m. España (Islas Canarias) 7:00 p. m. Italia 8:00 p. m. Portugal (Lisboa) 7:00 p. m. Japón (Tokio) 4:00 a. m. del domingo 15 Corea del Sur (Seúl) 4:00 a. m. del domingo 15 China (Pekín) 3:00 a. m. del domingo 15

Qué canal transmite el partido Puerto Rico vs. Italia EN VIVO y Streaming Online

Fuentes oficiales de MLB y FOX Sports confirman que los juegos de cuartos de final del Clásico Mundial 2026 se reparten entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, Tubi y la app de FOX Sports. Para el choque Puerto Rico vs. Italia, la parrilla señala:

Televisión en EE. UU.: FS1 como señal principal.​

Ecosistema FOX: cobertura complementaria en FOX Deportes y app FOX Sports para público hispano y streaming.

América Latina: derechos repartidos entre cadenas como ESPN, Star+/Disney+ y señales deportivas locales, según el listado regional del torneo.

Puerto Rico: transmisión prevista en cadenas deportivas locales (como WAPA Deportes) además de las señales de FOX, de acuerdo con la guía oficial de países.​

Cómo ver por TV y streaming el partido Puerto Rico vs. Italia, según tu país

Tomando como base las guías oficiales de MLB, FOX Sports y sitios olímpicos, así se reparte de forma general la cobertura del torneo:

Estados Unidos: FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, app FOX Sports y Tubi para streaming gratuito seleccionado.

Puerto Rico: señales deportivas locales (como WAPA Deportes) más las cadenas FOX según disponibilidad de cable o satélite.​

México: Canal 9 (TV abierta), TUDN, Vix, ESPN y Disney+, dependiendo del partido.​

Resto de Latinoamérica: combinación de ESPN, Star+/Disney+ y otros canales deportivos regionales, de acuerdo con el listado del torneo.

Antes del encuentro, revisa la web o app de tu operador de TV y de las plataformas de streaming (ESPN, Star+, Disney+, Vix, Tubi, FOX Sports app) buscando “Puerto Rico vs Italia – Clásico Mundial de Béisbol 2026” para confirmar canal y hora exacta en tu zona.