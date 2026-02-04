Se viene un gran partido por la Serie del Caribe 2026. Este jueves 5 de febrero, Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) y Panamá (Federales de Chiriqui) chocarán en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. Para que descubras a qué hora iniciará el juego y qué canal transmitirá el mismo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés, sigue leyendo esta nota.

Por si no lo sabías, la Serie del Caribe 2026 es la 68va edición del prestigioso torneo internacional de béisbol, que consiste en 13 juegos en vivo disputados entre cuatro países (México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana) a lo largo de siete días en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

El partido Puerto Rico vs. Panamá por la Serie del Caribe 2026 ha generado mucha expectativa. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Puerto Rico vs. Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) vs. Panamá (Federales de Chiriqui) por la Serie del Caribe 2026 este jueves 5 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Puerto Rico vs. Panamá?

Este jueves 5 de febrero se podrá ver el Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) vs. Panamá (Federales de Chiriqui) por la Serie del Caribe 2026a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, Disney Plus y MLB Network.

México: MLB Network, TVC Deportes, ESPN Deportes y Liga Arco Mexicana del Pacífico (YouTube)

Sudamérica y El Caribe: ESPN y Disney Plus Premium.

Panamá: ESPN Deportes.

República Dominicana: Digital 15 y MLB.TV

Puerto Rico: WAPA Deportes y ESPN Deportes.

Venezuela: Venevisión, IVC, Televen y Canal i.

Nicaragua: Viva Nicaragua.