¿A qué hora juega Puerto Rico vs. Dominicana? Consulta el canal y horario para ver el Clásico del Caribe en vivo hoy en EE. UU. Sigue cada jugada del duelo entre boricuas y quisqueyanos por la Serie del Caribe 2026. ¡Imperdible! | Crédito: mlb.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Sigue toda la acción en la Serie del Caribe 2026, la 68va edición del prestigioso torneo internacional de béisbol que consistirá en 13 juegos en vivo disputados entre cuatro países a lo largo de siete días en el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco. En el Juego 1 del Día 2 de la contienda pelotera, los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) se enfrentarán contra los Leones del Escogido (República Dominicana) este lunes 02 de febrero en un partido que será transmitido en México, Estados Unidos, Puerto Rico y distintas partes en el mundo, por lo que aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para seguirlo minuto a minuto.

¿A qué hora y dónde ver Puerto Rico vs. Rep. Dominicana EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 1 del Día 2 de la Serie del Caribe 2026 entre Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y Leones del Escogido (República Dominicana) será a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT, a través de ESPN y ESPN Deportes, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB Network. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

HorariosCiudades en Estados Unidos
3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Puerto Rico vs. Rep. Dominicana EN VIVO desde México?

Mira el Juego 1 del Día 2 de la Serie del Caribe Jalisco 2026 entre la novena puertorriqueña de Cangrejeros de Santurce y la novena dominicana de Leones del Escogido EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 14:00 horas Tiempo del Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante TVC Deportes (315, 316 y 317 en Megacable; 575 en Total Play; y 348 en Dish), mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Disney Plus y MLB Network. Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver el encuentro y el resto de la docena de partidos de la edición número 68 de la Serie del Caribe.

Puerto Rico vs. Rep. Dominicana por la Serie del Caribe 2026: hora y canales en el mundo

PaísHorariosCanales
Argentina5:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Bolivia4:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Chile5:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Colombia3:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Ecuador3:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
España9:00 p.m.MLB Network
Paraguay5:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Perú3:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Uruguay5:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Venezuela4:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
República Dominicana4:00 p.m.Digital 15, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network
Puerto Rico4:00 p.m.WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network
México y Centroamérica2:00 p.m.TVC Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network
El Caribe4:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
