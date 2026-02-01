Sigue toda la acción en la Serie del Caribe 2026, la 68va edición del prestigioso torneo internacional de béisbol que consistirá en 13 juegos en vivo disputados entre cuatro países a lo largo de siete días en el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco. En el Juego 1 del Día 2 de la contienda pelotera, los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) se enfrentarán contra los Leones del Escogido (República Dominicana) este lunes 02 de febrero en un partido que será transmitido en México, Estados Unidos, Puerto Rico y distintas partes en el mundo, por lo que aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para seguirlo minuto a minuto.

¿A qué hora y dónde ver Puerto Rico vs. Rep. Dominicana EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 1 del Día 2 de la Serie del Caribe 2026 entre Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y Leones del Escogido (República Dominicana) será a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT, a través de ESPN y ESPN Deportes, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB Network. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Puerto Rico vs. Rep. Dominicana EN VIVO desde México?

Mira el Juego 1 del Día 2 de la Serie del Caribe Jalisco 2026 entre la novena puertorriqueña de Cangrejeros de Santurce y la novena dominicana de Leones del Escogido EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 14:00 horas Tiempo del Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante TVC Deportes (315, 316 y 317 en Megacable; 575 en Total Play; y 348 en Dish), mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Disney Plus y MLB Network. Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver el encuentro y el resto de la docena de partidos de la edición número 68 de la Serie del Caribe.

Puerto Rico vs. Rep. Dominicana por la Serie del Caribe 2026: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 5:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Bolivia 4:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Chile 5:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Colombia 3:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Ecuador 3:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network España 9:00 p.m. MLB Network Paraguay 5:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Perú 3:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Uruguay 5:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Venezuela 4:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network República Dominicana 4:00 p.m. Digital 15, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network Puerto Rico 4:00 p.m. WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network México y Centroamérica 2:00 p.m. TVC Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network El Caribe 4:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network