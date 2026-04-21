La emoción del Clausura 2026 de la Liga MX alcanza su punto máximo hoy con el vibrante choque entre Querétaro FC y Cruz Azul en la recta final del torneo. Los ‘Gallos Blancos’ se juegan el orgullo en su último partido como locales en el Estadio Corregidora de Santiago de Querétaro, buscando sorprender a una 'Máquina’ que llega con la mira puesta en la Liguilla. Si resides en Estados Unidos y quieres saber a qué hora juega Querétaro vs. Cruz Azul EN VIVO, la cita es imperdible para los fanáticos de ambas escuadras. Mientras Querétaro intentará hacer daño con transiciones rápidas y contragolpes, el conjunto cementero apostará por dominar la posesión y asfixiar al rival desde el mediocampo. Este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos clubes, pues los puntos en disputa definirán los cruces directos en la próxima fiesta grande del fútbol.

¿A qué hora ver EN VIVO Querétaro vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Querétaro vs. Cruz Azul por la Fecha 16 del Clausura de la Liga MX 2026 este martes 21 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Canadá: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO Querétaro vs. Cruz Azul?

Este martes 21 de abril se podrá ver el partido Querétaro vs. Cruz Azul por la Fecha 16 del Clausura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: FOX One y FOX+

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX

Para el resto de territorios, se recomienda el uso de una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) para sintonizar alguna de las señales mencionadas y disfrutar del encuentro Querétaro vs. Cruz Azul.