El Estadio Presidente Perón será el escenario donde Racing y Peñarol se enfrenten este martes 19 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido definirá qué equipo avanza a la siguiente ronda del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

El primer choque en Montevideo favoreció a Peñarol, que se impuso 1-0 en un partido muy cerrado. Con esa mínima ventaja, los uruguayos llegan a Avellaneda con la ilusión de mantener el resultado, mientras que Racing buscará hacerse fuerte en casa para revertir la serie.

Ambos llegan tras caídas en sus ligas locales, pero en la Libertadores la motivación es distinta. Con figuras ofensivas en la Academia y la solidez defensiva del Carbonero, el duelo promete ser vibrante y con final abierto.

Racing vs. Peñarol: se enfrentan por Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Racing vs. Peñarol por Copa Libertadores 2025?

País / Región Hora Argentina 21:30 Uruguay 21:30 Chile 20:30 Ecuador 19:30 Colombia 19:30 Perú 19:30 Bolivia 20:30 Venezuela 20:30 Paraguay 21:30 México (CDMX) 18:30 España (Madrid) 02:30 (miércoles 20 de agosto) Estados Unidos (ET) 20:30 Estados Unidos (PT) 17:30

¿Qué canal transmite Racing vs. Peñarol EN VIVO por TV y Streaming?

Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports

Disney+ Premium, Fox Sports Uruguay: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Chile: Disney+ Plan Premium, ESPN Premium

Disney+ Plan Premium, ESPN Premium Ecuador: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Colombia: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Perú: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Bolivia: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Venezuela: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 Paraguay: Disney+ Plan Premium, ESPN 5

Disney+ Plan Premium, ESPN 5 México: Disney+ Premium, ESPN2

Disney+ Premium, ESPN2 España: LaLiga+

LaLiga+ Estados Unidos: Fanatiz USA, FutboTV, beIN Sports, Amazon Prime Video, ViX, Tubi