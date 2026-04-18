Se viene una de las llaves más atractivas de los PlayOffs de la NBA 2026 entre Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers, y se podrá ver en Estados Unidos por TV abierta en ABC y en streaming legal a través de Amazon Prime Video y NBA League Pass, con opciones de pruebas gratuitas en servicios como Fubo, Peacock y otros bundles. A continuación te comparto una guía extensa para saber qué canales de televisión, horarios de programación y plataformas streaming están disponibles para seguir el juego desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce cómo ver por TV y streaming online el Juego 1 Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers EN VIVO este sábado 18 de abril por la NBA. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver Raptors vs. Cavs por TV en Estados Unidos

En el mercado estadounidense, la NBA se reparte entre varias cadenas nacionales: ESPN, ABC, TNT y NBA TV, que se combinan a lo largo de la temporada regular y los Playoffs. Para este Raptors vs. Cavaliers, la señal nacional designada es ABC .

Principales vías por TV:

ABC: transmisión nacional del Raptors vs. Cavs, accesible en la mayoría de paquetes de televisión por cable, satélite y TV abierta con antena.

ESPN / TNT / NBA TV: aunque este partido en concreto se emite por ABC, estas cadenas siguen siendo la base del ecosistema de Playoffs; muchos bundles que dan acceso a ABC incluyen también estas señales.

Región / País Canal de TV (cable/satélite) Streaming oficial / app Estados Unidos Cadenas nacionales NBA (según asignación diaria de playoffs) Amazon Prime Video (playoffs con derechos parciales), NBA League Pass / NBA Game Pass México ESPN (derechos NBA para TV de paga en el país) Amazon Prime Video (paquete NBA), NBA League Pass / NBA Game Pass Centroamérica ESPN (señal regional para Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá) Amazon Prime Video (según disponibilidad local), NBA League Pass / NBA Game Pass Sudamérica (Cono Sur y Andina) ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros mercados con señal regional) NBA League Pass / NBA Game Pass, apps de ESPN/operadores que replican la señal en streaming España (referencia extra) DAZN (derechos centrales de playoffs), otras ventanas vía Prime Video según fase DAZN, Amazon Prime Video (parte de los playoffs)

Cómo ver streaming online legal en Estados Unidos el Game 1 Raptors vs. Cavaliers

La audiencia en EE. UU. se ha movido hacia el streaming, y la NBA no es la excepción. Para este Raptors vs. Cavaliers del sábado 18 de abril por los PlayOffs de la NBA , hay dos pilares clave: Amazon Prime Video, NBA League Pass y los servicios OTT que integran canales como ABC y ESPN.

Amazon Prime Video

El artículo específico sobre la serie indica que el partido estará disponible vía Amazon Prime Video en Estados Unidos. En la práctica, esto puede ocurrir de dos maneras:

Como parte del catálogo deportivo incluido con tu suscripción Prime (si hay acuerdo puntual para este juego).

Como canal adicional o evento dentro de la sección de deportes en vivo.

Aunque Prime Video no ofrece una “sección NBA” tan amplia como League Pass, se ha convertido en una pieza clave del ecosistema de retransmisiones deportivas en Estados Unidos, y algunos partidos de Playoffs se integran en su oferta.

NBA League Pass

NBA League Pass es la plataforma oficial de la liga, accesible desde apps móviles, smart TV, consolas y navegador. Ofrece:

Todos los partidos de la NBA en vivo y on demand (según paquete: global, equipo único, etc.).

Acceso a estadísticas avanzadas, múltiples señales y contenido adicional.

En Estados Unidos, algunos juegos de Playoffs pueden estar sujetos a restricciones de apagón (blackouts) si se emiten a nivel nacional, por lo que conviene revisar el aviso de disponibilidad antes de contratar o de intentar ver Raptors vs. Cavs desde un mercado local. Aun así, League Pass sigue siendo la opción más completa para seguir toda la postemporada, tanto en directo como en diferido.

Datos clave del partido Raptors-Cleveland

El Game 1 de la serie entre Raptors y Cavaliers abre la primera ronda del Este en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland . El juego está programado para el sábado 18 de abril a la 1:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos).

Local: Cleveland Cavaliers.

Visitante: Toronto Raptors.

Escenario: Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Ohio.

Fase: Primera ronda de Playoffs NBA 2026.