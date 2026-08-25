Rayados de Monterrey se medirá contra Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, este martes 25 de agosto en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois. Un partido de pronóstico reservado, donde cada equipo buscará apelar a su idea de juego para lograr el pase a la semifinal.

Monterrey llega a la cita futbolística tras realizar una buena primera ronda, donde superó al Inter Miami de Lionel Messi y Nashville. El equipo de Matías Almeyda tendrá una oportunidad importante para regalar una alegría a sus hinchas.

Por su parte, Chicago Fire ganó a Necaxa, Santos y Cruz Azul en la primera ronda y es uno de los principales candidatos para llevarse el título. Robert Lewandowski es su principal figura. El ex Barcelona está demostrando que es un jugador que te marca diferencia en el área.

¿A qué hora juega Rayados vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

Revisa los horarios del partido entre Rayados contra Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 en el Estadio Shell Energy de Texas.

Estados Unidos (ET): 8:30 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:30 p.m.

Estados Unidos (MT): 6:30 p.m.

Estados Unidos (PT): 5:30 p.m.

México (CDMX): 6:30 pm

España: 2:30 a. m. del miércoles 26 de agosto

Puerto Rico: 8:30 p.m.

Panamá: 9:30 p.m.

Costa Rica: 8:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

El Salvador: 8:30 pm

Guatemala: 8:30 pm

Honduras: 8:30 pm

Nicaragua: 8:30 pm

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Chile (Santiago): 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Rayados vs. Chicago Fire EN VIVO por los cuartos de final de la Leagues Cup?

Los partidos de la Leagues Cup serán transmitidos EN VIVO y ONLINE por MLS Season Pass, canal que se encuentra en Apple TV.

México: Apple TV

Estados Unidos: Apple TV

España: Apple TV

Argentina: Apple TV

Brasil: Apple TV

Chile: Apple TV

Bolivia: Apple TV

Colombia: Apple TV

Ecuador: Apple TV

Perú: Apple TV

Paraguay: Apple TV

Venezuela: Apple TV