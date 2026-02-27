El Estadio BBVA se prepara para uno de los choques más intensos de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. Rayados de Monterrey recibe a Cruz Azul este sábado 28 de febrero a partir de las 8:05 p.m. ET / 7:05 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 5:05 p.m. PT en un duelo que promete chispas en la Sultana del Norte. Para los fanáticos en Estados Unidos, este encuentro es clave para definir quién dominará la parte alta de la tabla general. No te pierdas la oportunidad de ver a dos de las plantillas más caras y competitivas de todo el territorio azteca. ¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

El equipo dirigido por Dominic Torrent llega con la urgencia de recuperar terreno tras una dolorosa caída ante Pumas. Actualmente en la novena posición con apenas 10 unidades, Monterrey no tiene margen de error si desea evitar el repechaje. Jugar en el “Gigante de Acero” debe ser la ventaja necesaria para frenar el ímpetu de los visitantes celestes. La afición regia espera una reacción inmediata de sus estrellas para escalar puestos importantes en la clasificación hoy. Es el momento ideal para que Rayados demuestre por qué es considerado un eterno candidato al título nacional.

Cruz Azul llega con el ánimo por las nubes después de quitarle el invicto al líder Chivas recientemente. Bajo el mando de Nicolás Larcamón, los cementeros ocupan el segundo lugar con 16 puntos y sueñan con el liderato. Con una defensa sólida y un ataque efectivo, la Máquina Celeste busca reafirmar su gran momento en una cancha difícil. Una victoria en patio ajeno los pondría a un paso de la cima, consolidando su proyecto deportivo este año. La regularidad de los capitalinos será puesta a prueba en este examen de fuego ante los regiomontanos.

CF Monterrey se ubica en el noveno puesto de la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX con 9 unidades. | Crédito: Rayados / Facebook

En México, el encuentro entre Club de Fútbol Monterrey y Club de Fútbol Cruz Azul se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App y ViX Premium también llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul podrá verse a través de TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Cruz Azul figura en el segundo lugar de la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX con 16 puntos. | Crédito: Club de Fútbol Cruz Azul

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rayados de Monterrey vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 19:05 Canal 5 Televisa, TUDN y ViX Estados Unidos 8:05 p.m. ET / 5:05 p.m. PT TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX Costa Rica 19:05 ViX El Salvador 19:05 ViX Nicaragua 19:05 ViX Guatemala 19:05 ViX Honduras 19:05 ViX Panamá 20:05 ViX Rep. Dominicana 21:05 ViX Puerto Rico 21:05 ViX