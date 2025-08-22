Los Rayados de Monterrey quieren mantenerse en la cima del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, lugar que comparten con el Pachuca, cuando se enfrenten al Necaxa por la sexta jornada este sábado 23 de agosto en el Estadio BBVA del municipio de Guadalupe, Nuevo León (México). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de los Rayados y los Rayos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el juego del Rayos de Monterrey frente el Necaxa empieza a las 19:00 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponible en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el cotejo entre Monterrey y Necaxa se dará a partir de las 9 pm ET (6 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rayados de Monterrey vs. Necaxa por la Liga MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 19:00 Canal 5, TUDN y ViX Premium Estados Unidos 9 pm ET / 6 pm PT TUDN USA, TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV Honduras 19:00 TUDN y ViX El Salvador 19:00 TUDN y ViX Nicaragua 19:00 TUDN y ViX Costa Rica 19:00 TUDN y ViX Guatemala 19:00 TUDN y ViX Panamá 20:00 TUDN y ViX Rep. Dominicana 21:00 TUDN y ViX Puerto Rico 21:00 ViX, NAICOM y CBS Sports Network