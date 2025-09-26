Los Rayados del Monterrey saltarán a la cancha con la mira puesta en la cima de la tabla, y para lograrlo deberán superar a un aguerrido Santos Laguna. El choque está programado para este sábado 27 de septiembre, en el marco de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, con el imponente Estadio BBVA de Nuevo León como escenario de una noche que promete emociones al límite. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el duelo entre los Rayados de Monterrey y el Santos Laguna inicia a las 19:00 horas del Tiempo de Centro y será televisado en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes, que también está disponible en los cableoperadores de Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, los clientes de TUDN podrán seguir el Monterrey-Santos en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Por otro lado, si tu opción es verlo por streaming, tendrás que hacerlo vía ViX Premium, TUDN y Amazon Prime Video.

En el caso Amazon Prime Video, el costo es de $99 pesos por el plan mensual y otro de $899 pesos por el anual , para poder ver este vibrante partido entre Monterrey y Santos Laguna. De esta forma, verás el juego en diversos dispositivos como Smart TV, Fire TV, teléfono celular, PC o Tablets.

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el duelo Rayados de Monterrey y Santos Laguna, te cuento que tendrás diversas opciones para ver este apasionante partido como TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.. La hora del inicio del evento se dará a las 9 pm ET (6 pm PT).

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe cumplir las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Países Horario Canales TV / Streaming México 21:15 Canal 5, TUDN, ViX Plus, Amazon Prime Video y TUDN App Estados Unidos 11:15 pm ET / 8:15 pm PT TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes Puerto Rico 23:15 ViX Plus Costa Rica 21:15 ViX Plus y TUDN El Salvador 21:15 ViX Plus y TUDN Nicaragua 21:15 ViX Plus y TUDN Guatemala 21:15 ViX Plus y TUDN Honduras 21:15 ViX Plus y TUDN Panamá 22:15 ViX Plus y TUDN Rep. Dominicana 21:15 ViX Plus y TUDN